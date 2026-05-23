В Казахстане строят resort-комплекс для спасателей МЧС

В Актау на побережье Каспийского моря продолжается строительство первого в Казахстане resort-комплекса для сотрудников МЧС «112 Resort Aktau». Проект реализуется по инициативе министра по ЧС РК генерал-лейтенанта Чингиса Аринова при поддержке частного фонда казахстанских спасателей. Земельный участок для строительства был предоставлен местными исполнительными органами, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС
На первом этапе предусмотрено строительство административного блока, капсульных домов, бассейнов, спортивных площадок и прогулочных зон. В дальнейшем на территории комплекса появятся гостиница, SPA-центр, теннисный корт, пирс, воркаут-площадка, кафе и семейные зоны отдыха. Проект разработан с учетом условий службы спасателей и необходимости полноценного восстановления после работы.
На территории базы также планируется размещение универсального спасательного подразделения из числа сотрудников оперативно-спасательного отряда и Центра медицины катастроф МЧС РК. Это позволит обеспечить постоянную готовность к реагированию и одновременно создать условия для подготовки и восстановления личного состава.
По словам министра, развитие социальной инфраструктуры для сотрудников остается одним из приоритетов ведомства. «Мы должны создавать достойные условия для наших сотрудников и их семей. Спасатели круглосуточно несут службу, работают в сложных условиях и должны иметь возможность полноценно восстановиться и провести время с близкими», отметил Чингис Аринов. После завершения строительства комплекс станет доступен для сотрудников МЧС и членов их семей. Для спасателей Казахстана такой формат отдыха и восстановления создается впервые.