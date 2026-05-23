В Казахстане строят resort-комплекс для спасателей МЧС

Строительство
Айман Аманжолова
корреспондент

В Актау на побережье Каспийского моря продолжается строительство первого в Казахстане resort-комплекса для сотрудников МЧС «112 Resort Aktau». Проект реализуется по инициативе министра по ЧС РК генерал-лейтенанта Чингиса Аринова при поддержке частного фонда казахстанских спасателей. Земельный участок для строительства был предоставлен местными исполнительными органами, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: gov.kz

На первом этапе предусмотрено строительство административного блока, капсульных домов, бассейнов, спортивных площадок и прогулочных зон. В дальнейшем на территории комплекса появятся гостиница, SPA-центр, теннисный корт, пирс, воркаут-площадка, кафе и семейные зоны отдыха. Проект разработан с учетом условий службы спасателей и необходимости полноценного восстановления после работы.

На территории базы также планируется размещение универсального спасательного подразделения из числа сотрудников оперативно-спасательного отряда и Центра медицины катастроф МЧС РК. Это позволит обеспечить постоянную готовность к реагированию и одновременно создать условия для подготовки и восстановления личного состава.

По словам министра, развитие социальной инфраструктуры для сотрудников остается одним из приоритетов ведомства. «Мы должны создавать достойные условия для наших сотрудников и их семей. Спасатели круглосуточно несут службу, работают в сложных условиях и должны иметь возможность полноценно восстановиться и провести время с близкими», отметил Чингис Аринов. После завершения строительства комплекс станет доступен для сотрудников МЧС и членов их семей. Для спасателей Казахстана такой формат отдыха и восстановления создается впервые.

 

#Актау #МЧС #отдых

Популярное

Все
Золото – банке кумыса
Удивительный кубик Рубика
Голоса степи
Ребенок в цифровой среде
Сохранить историю для будущих поколений
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
Потребителям возвращено свыше 405 млн тенге
Рост на бумаге, на деле – перекос
Татьяна Бурмистрова: «Песня – это состояние души»
Квартиры для горожан
Мечты сбываются
Торговые неурядицы
Стартовала вторая фаза испытаний вакцины против аллергии
Производство отечественных товаров набирает обороты
Травы надежды
Фабрика, которую спасли упорство и удача
Налог на… вывеску
Представлен отчет об исполнении бюджета
Формируя читающее общество
Экологические поправки направлены на цифровизацию отрасли
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Пять лет на защите прав граждан
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Казахи в древнем Египте? Да!
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
Когда оживает история
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Бектенов обсудил с экспертами Всемирного банка меры по увеличению притока инвестиций в экономику Казахстана
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Голос Олжаса
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
В Алматы расширят выпуск спецтехники для ЧС
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре

Читайте также

Министр промышленности и строительства посетил ряд предприя…
В Вашингтоне построят самую высокую триумфальную арку в мире
Реконструкцию аэровокзала в Павлодаре завершат в августе
Фармзавод за 42,5 млрд тенге построят в Карагандинской обла…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]