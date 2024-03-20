Феномен кочевой культуры

Багдат-апай – известный общест­венный деятель, вице-президент республиканской федерации «Құсбегілік», один из видных пропагандистов национальных видов спорта. За 30 лет неустанного труда этой энергичной женщиной и ее единомышленниками сделано немало. В частности, разработаны и утверждены правила охоты с ловчими птицами, которые в 2010 году внесли в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Турниры беркутчи вошли в официальный спортивный календарь Казахстана, издан ряд сборников, посвященных зарож­дению и сохранению красивой народной традиции.

– Наша главная задача – продолжать популяризацию ремесла кусбеги, которое имеет историю, уходящую в глубь веков, – рассказывает Багдат Муптекекызы. – Об этом свидетельствуют древние наскальные рисунки, на которых изображены люди с беркутами в руках. По преданиям, в старину прирученных ловчих птиц держали почти в каждой юрте. Беркуты спасали от голода целые аулы – приносили лис, зайцев, волков, охотились на рысей, оленей и даже медведей. Тогда за одну хорошо обученную птицу степняки давали самого быстрого скакуна. Не случайно охотники пользовались в народе огромным авторитетом. Их искусство – тяжелый труд, который постигают долгие годы.

Багдат-апай знает, что говорит, – она представитель динас­тии кусбеги, охотились ее прадед, дед, отец. Нынче дело предков продолжают ее дети и внуки. По словам эксперта, соколиную охоту культивируют в 60 странах, но умение приручать беркута и управлять им – исключительно казахский бренд. Согласно историческим сведениям, великий хан Абылай держал 500 беркутов, 300 ястребов и соколов. О феномене кочевой культуры в своих произведениях писали еще Марко Поло и другие известные путешест­венники, посещавшие регион Центральной Азии в средние века.

– Приручить беркута несложно, – поясняет энтузиаст. – Сначала надо научить его откликаться­ на свое имя, потом – чтобы он привык с рук клевать зерно. Отношения между хозяином и питомцем строятся на особом доверии и любви. К примеру, мой дед Токтасын при переходе границы из Китая провез своего беркута, оформив в документах как члена семьи.

По данным орнитологов, беркут – самая крупная из хищных птиц, недаром казахские охотники называют его «птичьим Богом». Он не размножается в неволе, поэтому кусбеги заби­раются высоко в горы и из гнездышек берут вновь вылупившихся птенцов. Целый год детенышей кормят, никуда не выпускают и только потом начинают обучать охоте. Их содержание требует немалых затрат. Ежедневно один беркут съедает до 3 кг мяса.

Древняя казахская традиция дошла до наших дней практичес­ки в первозданном виде. Свидетельство тому – высокий уровень мастерства, ежегодно демонстрируемый участниками состязаний «Сонар» и «Саят». Автор этих строк неоднократно освещал турниры беркутчи, бессменным организатором и главным судьей которых на протяжении многих лет выступает Багдат Муптеке­кызы.

Большой вклад в сохранение и популяризацию охоты с ловчими птицами внесли известные в прошлом беркутчи Абен Токтасынулы, Сейтжан Кодеков, этнограф Жагда Бабалыков, общественный деятель Заманбек Батталханов. В 1998 году в селе Нура Енбекшиказахского района Алматинской области несколько потомственных кусбеги, оралманы из Китая, основали центр соколиной охоты «Жалайыр Шора».

По преданиям, в первой половине XIX века местный охотник Шора из рода жалайыр прославился как әулие (чудотворец), знавший язык птиц (!). Он знал, когда и в каком месте совьет гнез­до беркут, его почитали наставником многие казахские и кыргызские беркутчи. Говорят, едва взглянув на парящую в вышине птицу, Шора мог определить ее вид и возраст.

В ауле Нура действует единственная в республике мастерская по изготовлению амуниции для ловчих птиц, а также уникальный музей «Жетi қазына» («Семь сок­ровищ»), посвященный истории ремесла беркутчи. Большинство сельчан – профессиональные охотники, многократные победители и призеры соревнований по құсбегілік.

Здесь проживают целые династии беркутчи, а рядом с поселком, в урочище Илантау, есть большой горный участок, где они тренируют своих пернатых питомцев. В горах водится много зайцев, лис и волков, и здесь испокон веков охотились предки жителей Нуры. В этих живописных местах часто проводят турниры, запечатлеть которые приезжают съемочные группы из Ирана, Испании, Китая, Турции, других государств.

Национальный бренд Казахстана

По рассказам местных старожилов, в старину казахи жили в гармонии с природой, ценили ее красоту. С особой теплотой степняки относились к трем верным спутникам: борзой (тазы), беркуту и резвому коню. В традиционной казахской охоте были свои ритуа­лы. В этом процессе охотников сопровождали загонщики собак, лучники и даже певцы, музыканты, сказители народного эпоса.

В последние годы в программу чемпионатов кусбеги включают состязания в стрельбе из лука, борьбе аударыспақ, национальные игры қыз қуу, теңге алу, жамбы ату. Проводят также собачьи бега, что добавляет зрелищности и азарта.

Турниры обычно длятся три дня и разделены на несколько этапов, в ходе которых судьи оценивают мастерство участников в таких упражнениях, как «посадка птицы на руку», «охота на лису», «преследование зайца». Чтобы поразить добычу, беркут должен точно рассчитать траекторию пикирования. На старте охотник снимает с глаз питомца специаль­ный кожаный чехол томага, по­дает ему команду и подбрасывает вверх в направлении дичи.

В отдельных номинациях соревнуются также «младшие братья» беркутов – соколы-балобаны и ястребы-тетеревятники.

– Древние охотники приручали самых разных пернатых, однако предпочтение отдавали, конечно, беркутам, один внешний вид которых вызывает уважение: горделивая осанка, прямые плечи, зоркий и проницательный взгляд, – продолжает Багдат Муптекекызы. – Не случайно эта птица – наш символ, запечатленный на государственном флаге, и охота с нею должна стать не просто экзотическим видом спорта или забавой, а национальным брендом Казахстана. Отрадно, что в последнее время все больше молодежи стремится перенять это нелегкое ремесло. Ведь, по преданию, человек, приручивший хищную птицу, обретает силу, бесстрашие и мудрость.

Месяц назад в Восточно-Казахстанской области состоялся XVII чемпионат РК по құсбегілік. Из числа его победителей и призеров сформирована сборная Казах­стана (девять человек), которая будет защищать честь страны на 5-х Всемирных играх кочевников в Астане в сентябре текущего года.

Кроме того, в октябре в Восточно-Казахстанской области плани­руется провести второй чемпионат мира по охоте с ловчими птицами. Ожидается участие беркутчи из Китая, Кыргызстана, Монголии, России, Турции, Венгрии.

По оценкам специалистов, интерес к данному виду спорта неуклонно растет. В частности, значительно увеличился призовой фонд соревнований. Еще лет десять назад за первое место в республиканских турнирах вручали всего 100 тыс. тенге, а сегодня эта сумма выросла до 1 млн тенге. Нередко спонсоры выставляют в качестве Гран-при автомобили. С недавних пор федерацией «Құсбегілік» для членов молодежной и взрослой команд республики установлена ежемесячная заработная плата.

– У охоты с ловчими птицами большие перспективы, – убеждена наша собеседница. – Однако развитию уникального вида спорта мешают бюрократичес­кие препоны. В стране до сих пор не урегулированы правила перевозки беркутов в поездах и самолетах, из-за чего спортсмены порой не могут принять участие в соревнованиях. Необходимо внести поправки в законодательство об охране животного мира, а также принять специальный закон «О национальных видах спорта», над чем сейчас рабо­тают наши юристы.

Как рассказывают гиды-экс­курсоводы, в последние годы все чаще туристы из-за рубежа приезжают к нам с одной целью –

посмотреть шоу с ловчими птицами. Специально для них турфирмы устраивают походы в горную местность с показательными выступлениями беркутчи. Зарубежные гости мечтают окунуться в историю Казахстана, пожить в юрте, познакомиться с самобытной кухней, богатым культурным наследием местных жителей. Особый интерес к казахской соколиной охоте прояв­ляют европейцы, американцы, японцы и арабы.

По оценкам экспертов, для развития туризма необходимо соз­давать больше этноаулов, где демонстрировались бы нацио­нальные традиции и обычаи. Приезжая к нам, путешественники снимают на фото и видео быт местных животноводов, природные достопримечательности. Привлекательны конные скачки, состязания по кокпару и другим колоритным видам спорта, являющимся для иностранцев настоящей экзотикой.