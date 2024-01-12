Глава Минсельхоза пообещал помочь фермерам Жетысу

Сельское хозяйство
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В ходе рабочего визита министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров провел встречу с аграриями области, где главными темами стали сложности со сбытом кукурузы, выплата задолженностей по субсидиям и предложения по улучшению господдержки отрасли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза

Фото Kazpravda.kz

Как известно, у фермеров Жетысу проблема со сбытом кукурузы. В 2023 году аграрии увеличили площади посевов этой культуры в надежде получить высокую прибыль, так как цены на кукурузу были стабильно высокими. В области Жетысу увеличение произошло на 13 тысяч га, фермеры собрали 367 тысяч тонн урожая. В итоге аграрии не могут реализовать около 100 тысяч тонн.

Министр А.Сапаров пояснил, что на наш рынок влияют мировые цены и уровень спроса: в 2023 году зафиксировано перепроизводство кукурузы, под давлением избыточного предложения начали падать цены.

«Мировые цены за год снизились более чем на 30%, это крупнейшее падение за 10 лет», - рассказал Айдарбек Сапаров.

Именно это и почувствовали фермеры Жетысу и соседней Алматинской области.

Фото: пресс-служба МСХ РК

Кроме того, по словам министра, большой урожай получила Россия: 17,5 млн тонн в 2023 году по сравнению с 15,9 млн тонн в 2022 году. Соответственно, и российские переработчики закупают сырье по низкой цене, снижают себестоимость своих товаров и конкурируют с казахстанскими предприятиями на их традиционных рынках сбыта, демпингуют. 

Тем не менее большая часть урожая кукурузы уже реализована переработчикам и на корма. Айдарбек Сапаров обещал приложить максимум усилий, чтобы помочь аграриям с реализацией кукурузы.

«Продкорпорация закупит и мы отдадим кукурузу птицеводам в рассрочку на 3 месяца», - пояснил министр.

Предварительно 40 тысяч тонн будут закуплены у аграриев Жетысу и Алматинской области уже в ближайшее время: 20 тысяч тонн для птицеводов через АО «НК «Продкорпорация», и еще 20 тысяч тонн – для АО «АзияАгрофуд».

«Ситуация говорит о том, что и сами предприниматели должны следить за мировыми тенденциями, так как в рыночной экономике государство не может выкупать произведенную фермерами продукцию. Потребность внутреннего рынка ограничена», - говорится в пресс-релизе.

Помимо вопросов сбыта кукурузы аграрии на встречах в двух областях внесли предложения по начислению субсидий по процентной ставке напрямую кредиторам, чтобы конечный получатель не страдал от задержек субсидирования, а сразу получал льготный займ. Также сельхозтоваропроизводители предложили увеличить нормы внесения удобрений и получения льготного ГСМ.

«Все предложения будут рассмотрены министерством и не останутся без внимания», - пообещал министр.

 

 

#Жетысу #фермеры #кукуруза #Минсельхоз

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