Фермерский «форвард» против ценового роста

Весь комплекс мер для достижения поставленной цели разделен на три этапа. Первый из них предус­матривает форвардное финансирование фермеров на весенне-полевые работы для последующей поставки овощей в стабфонды.

Труженики полей, ставшие участниками данной программы, получат деньги на год вперед. В 2023-м средства для раннего урожая выделят до 10 января, для осеннего – до 1 февраля. В последую­щие годы названные сроки сместятся до 1 августа – для раннего урожая и до 1 сентября – для осеннего урожая уже будущего года. Этот механизм финансирования отечественных растениеводов уже утвержден.

Второй этап программы охва­тит переработчиков сельхозпродукции, которые также получат поддержку государства. Ин­струментом для исполнения задуманного станет форвардное финансирование оборотных средств перерабатывающих предприятий для закупа сырья (гречихи, риса, подсолнечника). Начнет работать данный инструмент с марта 2023 года.

Следует отметить, что речь идет об уже апробированной схеме поддержки переработчиков сырья: с октября текущего года аналогичным путем уже осуществляется финансирование оборотных средств сахарных заводов.

Третий этап включает использование уже действующих механизмов господдержки производителей макаронных изделий, хлеба, молока и молочной продукции. Они будут охвачены мерами субсидирования. Мукомолы сохранят доступ к удешевленному зерну через АО «НК Продкорпорация».

Новые подходы к работе стабфондов разработаны во исполнение поручений Главы государства, направленных на удержание роста цен на социально значимые продукты питания.