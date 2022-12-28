Фермерский «форвард» против ценового роста Свежий выпуск 28 декабря 2022 г. 6:56 20 Рысбек Жантыкеев Министерством сельского хозяйства республики будут внедрены новые подходы к работе стабилизационных продовольственных фондов. Весь комплекс мер для достижения поставленной цели разделен на три этапа. Первый из них предусматривает форвардное финансирование фермеров на весенне-полевые работы для последующей поставки овощей в стабфонды. Труженики полей, ставшие участниками данной программы, получат деньги на год вперед. В 2023-м средства для раннего урожая выделят до 10 января, для осеннего – до 1 февраля. В последующие годы названные сроки сместятся до 1 августа – для раннего урожая и до 1 сентября – для осеннего урожая уже будущего года. Этот механизм финансирования отечественных растениеводов уже утвержден. Второй этап программы охватит переработчиков сельхозпродукции, которые также получат поддержку государства. Инструментом для исполнения задуманного станет форвардное финансирование оборотных средств перерабатывающих предприятий для закупа сырья (гречихи, риса, подсолнечника). Начнет работать данный инструмент с марта 2023 года. Следует отметить, что речь идет об уже апробированной схеме поддержки переработчиков сырья: с октября текущего года аналогичным путем уже осуществляется финансирование оборотных средств сахарных заводов. Третий этап включает использование уже действующих механизмов господдержки производителей макаронных изделий, хлеба, молока и молочной продукции. Они будут охвачены мерами субсидирования. Мукомолы сохранят доступ к удешевленному зерну через АО «НК Продкорпорация». Новые подходы к работе стабфондов разработаны во исполнение поручений Главы государства, направленных на удержание роста цен на социально значимые продукты питания.