Госконтроль за качеством образования будет осуществляться в соответствии с законодательством обоих государств

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Мажилис на пленарном заседании принял в работу проект закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о функционировании Костанайского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный университет», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отметил депутат Асхат Аймагамбетов, законопроектом регулируются условия функционирования филиала Челябинского государственного университета в городе Костанай по специальностям «Менеджмент», «Юриспруденция», «Филология и лингвистика».

«Государственный контроль за качеством образования в отношении филиала будет осуществляться в соответствии с законодательством обоих государств», - добавил Аймагамбетов.

По результатам голосования один депутат проголосовал против.