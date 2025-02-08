Фильм «Эмилия Перес» оказался в центре нескольких скандалов

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Музыкальная комедия французского режиссера Жака Одиара о мексиканском наркобароне, совершившем трансгендерный переход, получила четыре «Золотых глобуса» и больше номинаций на «Оскар», чем какой-либо другой неанглоязычный фильм в истории, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: Getty images

Но награды и номинации сопровождаются скандалами.

Мексиканцы высмеивают фильм, снятый в студии в Париже и почти без участия мексиканских актеров, сообщество ЛГБТК+ критикует стереотипное изображение трансперсон, а на исполнительницу заглавной роли Карлу Софию Гаскон обрушился шквал критики из-за ее старых твитов. Повлияет ли это на шансы «Эмилии Перес» получить еще больше наград?

По сюжету фильма, мексиканский наркобарон Хуан «Манитас» дель Монте решает оставить криминальную деятельность, имитирует свою смерть и совершает трансгендерный переход. Эмилия Перес — так теперь зовут бывшего наркобарона — становится активисткой и занимается поиском пропавших без вести мексиканцев (преимущественно — жертв разборок между наркокартелями), чтобы искупить свои прошлые грехи.

Карла София Гаскон стала первой открыто трансгендерной актрисой, номинированной на «Оскар» (актер Эллиот Пейдж получил статуэтку за фильм «Джуно», но это случилось до его трансгендерного перехода). Казалось бы, это очень прогрессивное событие, но его омрачает прошлое поведение актрисы.

В конце января журналисты нашли старые твиты Гаскон, в которых она высказывала исламофобские и расистские взгляды и критиковала фокус «Оскаров» на соблюдении политики разнообразия.

«Пока мы не запретим религии, которые противоречат европейским ценностям и нарушают права человека, например ислам, под предлогом защиты свободы вероисповедания, мы не сможем решить часть стоящей перед нами огромной проблемы», — приводит Hollywood Reporter один из твитов актрисы.

Гаскон также с иронией писала, что к китайской вакцине от коронавируса, «помимо обязательного чипа», прилагаются стереотипные азиатские предметы: бумажные фонарики, искусственные цветы из пластика и статуэтка кошки, которая машет лапой.

Критиковала актриса и движение Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»), которое возникло в США в ответ на убийство полицейскими чернокожего Джорджа Флойда.

«Давайте я скажу прямо, парень пытается расплатиться поддельной купюрой после принятия метамфетамина, полицейский-идиот приезжает на место и заходит слишком далеко в своей попытке арестовать его, убивает парня, поломав тем самым жизни своей семьи и своих коллег, превратив парня с купюрой в героя-мученика», — писала Гаскон.

Досталось и американской киноакадемии. «#Оскар все больше и больше походит на церемонию независимых и протестных фильмов, я не знала, смотрю ли я афро-корейский фестиваль, демонстрацию Black Lives Matter или 8M (так в Испании называют международный женский день 8 марта — ред.)», — написала Гаскон о церемонии 2021 года.

С тех пор Гаскон извинилась за свои старые твиты — но спасти ситуацию ей это не помогло.

Компания Netflix, выпустившая фильм, полностью убрала любые упоминания об актрисе с постера «Эмилии Перес» (хотя на ранних вариантах промо-материалов исполнительница главной роли присутствовала).

Гаскон уже пропустила церемонию вручения наград «Выбор критиков» (Critics Choice Awards) и, скорее всего, не появится и на других мероприятиях. В соцсетях она заявила, что решила «позволить фильму говорить за себя».

По данным Variety, Netflix и пиар-команда «Эмилии Перес» теперь общаются с Гаскон только через ее агента. Стриминговая платформа также «перестала покрывать транспортные расходы» актрисы и стилистов для участия в различных церемониях вручения наград.

От нее также дистанцировались ее коллеги по «Эмилии Перес» и режиссер Жак Одиар. «То, что сказала Карла София, простить невозможно», — прокомментировал твиты актрисы 72-летний француз.

#скандал #секс #Фильм «Эмилия Перес»

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