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​Финал для сильных и ловких
Чингиз Ташенов, Акмолинская область

Поздравить финалистов первого в Казахстане уникального проекта по развитию массового спорта приехали депутат Сената Парламента РК Дарига ­Назарбаева, министр по делам религий и гражданского общества РК Дархан Калетаев, аким Акмолинской области Малик Мурзалин, главный тренер женской сборной Казахстана по борьбе, двукратный призер Олимпийских игр Гюзель Манюрова, а также другие представители государственных органов, молодежных организаций и звезды казахстанского спорта.

– Главная цель уникального проекта SportFESТ Kazakhstan заключается в том, чтобы как можно больше школьников пришли в спортивные залы и стадионы, чтобы физическая культура стала неотъемлемой частью нашей жизни, а потому SportFEST Kazakhstan должен стать ежегодным праздником благородства, силы, красоты и здоровья. Так держать! – отметила Дарига Назарбаева.

Турнир проходит по 6 видам спорта – это военно-прикладные виды, спортфутзал среди юношей, шахматы, настольный теннис, баскетбол среди девочек и национальная игра тогыз кумалак. В этих состязаниях приняли участие школьники 8–10-х классов, прошедшие региональные и областные отборочные туры, всего в общей сложности 528 финалистов.

Глава региона Малик Мурзалин поздравил всех собравшихся, призвал их побеждать и внести свой вклад в дальнейшую популяризацию Щучинско-Боровской курортной зоны, а также предложил финал состязаний SportFESТ Kazakhstan ежегодно проводить в Акмолинской области.

А по завершении церемонии открытия спартакиады генеральный директор РУОЦ «Балдаурен» Мухитдин Толепбай провел для гостей обзорную экскурсию по центру. Он ознакомил гостей с его инфраструктурой и рассказал об организации досуговой деятельности, достижениях и перспективах развития детского центра в «казахстанском «Артеке». 

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