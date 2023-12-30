Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала

Спорт, Футбол
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«Галатасарай» и «Фенербахче» должны были сыграть решающую игру в Саудовской Аравии, однако из-за отказа местных властей от нескольких запросов турецких клубов матч не состоится, передает Kazpravda.kz 

Фото: sondakika.com

Два стамбульских футбольных гранда хотели, чтобы перед матчем был исполнен гимн Турции, а также вывешен портрет основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. На баннере должен был быть написан девиз Ататюрка: «Мир в стране и во всём мире…».

Кроме того, к юбилею Турции команды надели бы футболки с изображением Ататюрка… Эти запросы были полностью отклонены властями Саудовской Аравии. Учитывая эту ситуацию, «Галатасарай» и «Фенербахче» заявили, что это матч не будет сыгран.

В течение дня проходили внеочередные встречи между обеими сторонами. Федерация футбола Турции заявила, что матч за Суперкубок начнётся с вывешенного турецкого флага, празднования столетия, а также с минуты молчания в память о погибших турецких солдатах. Кроме того, может быть исполнен национальный гимн.

Несмотря на эти решения, «Галатасарай» и «Фенербахче» были расстроены произошедшим. Болельщики двух турецких команд выразили недовольство своей федерацией футбола и правительством Саудовской Аравии.

В итоге команды остались в своих отелях и не поехали на стадион в Эр-Рияде.

Прямо сейчас персонал команд-финалистов загружает всё оборудование на борт авиалайнера и готовится к отлёту в Стамбул.

#Турция #футбол #матч #финал #Саудовская Аравия #суперкубок

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Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
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