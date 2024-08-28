Фонд музея пополнился ценным экспонатом

Фото: Юрий Беккер

Поняв, что предмет старинный, сельчане позвонили в Государственный историко-культурный музей-заповедник «Есік», сотрудники которого сразу выехали на место.

Находка оказалась весьма уникальной и ценной. Как рассказал в интервью «Казахстанской правде» ученый-секретарь музея «Есік», археолог Хамит Айткул, на поле были проведены раскопки, найдены и аккуратно собраны все фрагменты хума (глиняного сосуда, в котором в старину хранились продукты).

По оценкам музейных работников, предмет быта датируется IX–XII веками. Главный художник музея Даулетбек Бектемиров отреставрировал части древнего кувшина, и теперь он – один из раритетов музейного фонда.

Керамическое изделие высотой 75 см было изготовлено вручную, обожжено, отделано формованным ангобом (декоративным покрытием) и орнаментом зигзагообразной формы.

– Скорее всего, поле, где обнаружили старинный сосуд, было местом средневекового поселения, – считает Хамит Айткул. – А вообще хумы изготавливались в Средней Азии еще в первой половине I тысячелетия до нашей эры, то есть в раннем железном веке. Это культура древних усуней и саков. Такие керамические сосуды использовались для хранения зерна, воды и вина. В хуме, найденном в селе Кайрат, хранилось зерно, так как в его нижней части есть дырка для вентиляции воздуха.

По словам ученого, подобные предметы быта имеют большую ценность для науки. Изучая их, можно составить рацион питания наших предков, живших в стародавние времена.

К слову, находки старинной керамической посуды – довольно редкое явление, случающееся раз в несколько лет. В большинстве случаев кувшины бывают разбиты на мелкие кусочки, требуют реставрации. Коллектив музея «Есік» выражает огромную благодарность жителям села Кайрат за бережное отношение к историко-культурному наследию.