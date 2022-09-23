Фото: Минпросвещения РК
Образование
Формат сдачи ЕНТ хотят пересмотреть в Казахстане
Диасов Ораз
корреспондент

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек заявил о планах пересмотреть содержательную часть ЕНТ, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Мы пересматриваем сам формат ЕНТ, вернее его содержательную часть. С 2020 года начат проект с Кембриджским университетом по пересмотру формата вопросов ЕНТ, чтобы они были как признанные тесты, не просто выбор «правильно – неправильно», а проверка функциональной грамотности, понимание, насколько системно абитуриент готовился, и есть ли пробелы в знаниях. Эта большая работа близится к концу, в следующем году будем ее завершать. Подготовлен пакет из принципиально новых методологических вопросов… В следующем году ЕНТ пройдет немного по другой модели с другим качественным набором вопросов», – сообщил на брифинге в СЦК Саясат Нурбек.

Между тем, по его словам, в следующем году, как и в этом, абитуриенты смогут выбрать время и место для сдачи ЕНТ, сохраняется и периодичность тестирования.

«В перспективе, наверное, перейдем к такому формату, чтобы ЕНТ стал как сертификат TOEFL и IELTS, чтобы вы пришли в удобное время в удобное место, подготовились, сдали и подтвердили квалификацию и шли подавать документы в университет. Потихоньку мы придем к такому формату, когда обманывать систему станет бессмысленно», – подчеркнул министр.

В следующем году, добавил он, планируется пересмотреть систему аннулирования результатов ЕНТ, по итогам которых определяется справедливость присуждения грантов.

«Необходимо автоматизировать формат, когда люди после ЕНТ сидят и просматривают многочасовые видеозаписи. Есть и механизмы, и методологии, чтобы выявлять нарушения на месте. Если кто-то сдавал TOEFL и IELTS в Британском совете, то там есть проктор (человек, который контролирует процедуру сдачи экзамена – прим. ред.). Вы садитесь, фиксируете, и как только вы нарушаете, к вам подходят и говорят: «Извините, вы должны покинуть помещение, потому что нарушили те правила, которые заранее подписали. К этой модели мы должны прийти в следующем году», – резюмировал глава Миннауки.

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