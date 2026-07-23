Формула зеленого роста

Сегодня питомник декоративных растений «Лукоморье» – одно из крупнейших и наиболее технологичных предприятий в стране. Его основательница Зарина Самигуллина не только создала успешный бизнес, но и стала одним из лидеров отрасли, объединив профессиональное сообщество и инициировав важные изменения на государственном уровне. Труд предпринимателя отмечен орденом «Құрмет».

По словам собеседницы, ее путь в «зеленом бизнесе» начался шесть лет назад с поставок культур для садового центра. Однако вскоре стало понятно, что такая модель работы связана с большими рисками: растения плохо переносят перевозку и требуют особых условий хранения. Тогда и было принято решение создать собственный питомник, который сегодня располагается на 15 га и базируется на использовании современных технологий.

Использование контейнеров позволяет высаживать растения практичес­ки круглый год. При их пересадке не повреждается уже сформированная корневая система, поэтому они легче приживаются и лучше адаптируются на новом месте.

Надо признать, что основой успешного бизнеса стал управленческий опыт его основателя. По образованию наша герои­ня не биолог и не дендролог. Более 15 лет она работала в команде известного предпринимателя, занимаясь развитием крупных проектов.

– Я понимала, что не обязана быть специалистом по растениям. Важно собрать сильную команду профессионалов и грамотно организовать процессы, чтобы вносить вклад в развитие отрас­ли, – отмечает Зарина Самигуллина.

Предприниматель поставила задачу создать полноценное произ­водство, и сегодня растения из питомника «Лукоморье» украшают улицы и парки Алматы, Астаны, Шымкента, Караганды, Кызылорды, Туркестана и других городов страны.

У Казахстана, считает Зарина Самигуллина, большой потенциал. Благоприятные природные условия, продолжительный вегетационный период позволяют успешно развивать собственное производство. Однако значительная часть посадочного материала по-прежнему приобретается за рубежом. Есть и другая проблема. Связана она с определением целевого назначения земель для декоративного питомниководства.

Понимая, что проблемы отрас­ли невозможно решить в одиночку, предпринимательница стала одним из инициаторов создания Центрально-Азиатской ассоциации питомников растений и уже пятый год возглавляет ее.

Благодаря специалистам структуры разработана первая карта зимостойкости Казахстана, созданы стандарты качества посадочного материала, подготовлены каталог растений, адаптированных к местным условиям, и рекомендации по озеленению населенных пунктов. Организация активно взаимодействует с государственными органами, добиваясь признания отраслевых стандартов и расширения мер поддержки отечественных производителей. Ежегодно проводятся международные конференции и выставки.

Особое внимание предпринимательница уделяет импортозамещению.

– Значительная часть средств, направляемых сегодня на закуп зарубежного посадочного материала, могла бы работать на отечественный бизнес и соз­дание новых рабочих мест, – убеждена она. – Развитие питомников требует серьезных вложений. Например, строи­тельство одной поливочной скважины обходится примерно в 20 миллионов тенге. Несмотря на это, отрасль пока не получает такой же господдерж­ки, как другие направления сельского хозяйства.

Достижением предприятия стала механизация процессов. Если раньше сотрудники вручную пересаживали около 700 рас­тений в день, то сегодня благодаря специализированному оборудованию этот показатель вырос до 15 тыс. Таким образом, профессиональный менедж­мент и стратегическое мышление помогают создавать новые стандарты в отрасли, способной обеспечить страну качественным посадочным материалом и внести значительный вклад в озеленение городов.

О том, что мешает развиваться перс­пективной отрасли, мы поговорили с председателем Казахского общества охраны природы Айжан Скаковой. По ее словам, в сфере озеленения накопилось немало системных проблем. Несмотря на многолетние разговоры о важности собственных питомников, крупномерные саженцы по-прежнему часто завозятся из-за рубежа.

– Для выращивания качественного посадочного материала требуется не менее пяти лет. Однако нередко тендеры выигрывают компании, заинтересованные лишь в посадке. После подписания актов их ответственность заканчивается, дальнейшая судьба растительности остается без контроля. В результате значительная часть насаждений погибает, и государству приходится вновь выделять средства на повторное озеленение, – отмечает эксперт.

Выражая мнение представителей отрасли, она отметила, что необходимо создавать условия для развития отечественных питомников, готовых не только выращивать посадочный материал, но и отвечать за его дальнейшее содержание в течение трех-пяти лет. Причем подобные механизмы целесообразно закрепить в отечественном законодательстве.

Особую обеспокоенность вызывает положение самих питомниководов. Сегодня отрасль фактически находится в правовом вакууме.

– Увы, декоративное питомниководство не выделено в самостоятельную отрасль в системе сельского хозяйства. В результате питомники фактически приравниваются к производителям овощной продукции, а это не учитывает специфику их работы, – отметила Айжан Скакова.

Между тем в Казахстане действуют около 80 декоративных питомников. При этом отсутствуют полные статис­тические данные о реальной приживаемости высаживаемых деревьев. По оценкам специалистов, этот показатель колеблется от 30 до 80%. Отсутствие системного учета затрудняет оценку эффективности программ озеленения.

Питомниководы отмечают, что сегодня озеленение превратилось в своеобразную серую зону, где под экологическими лозунгами ежегодно расходуются значительные бюджетные средства без должного контроля за результатом. В то же время существует профессиональное сообщество, заинтересованное в прозрачных правилах работы, честной конкуренции и развитии отрасли.

По словам Айжан Скаковой, для изменения ситуации необходим системный подход: совершенствование законодательства, внедрение отраслевых стандартов, развитие профессионального образования, поддержка отечественных производителей посадочного материала и повышение эффективности государственных закупок. Важно учитывать и климатические особенности регионов Казахстана, поскольку растения, успешно выращенные в одном регионе, не всегда приживаются в другом.

– Развитие декоративного питомниководства имеет не только экономическое, но и стратегичес­кое значение. Оно напрямую связано с улучшением качества городской среды, охраной природы и реа­лизацией программы «Таза Қазақстан». Сегодня важно перейти от разовых акций по высадке деревьев к долгосрочной государственной политике, ориентированной на результат. Речь должна идти не о количест­ве высаженных саженцев, а о создании устойчивых зеленых насаж­дений, которые будут служить людям десятилетиями, – убеждена эксперт.

Такой подход, по ее мнению, позволит рационально использовать бюджетные средства, поддержать отечественных произ­водителей и сформировать современную систему озеленения страны.