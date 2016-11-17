​Фото-пульс истории

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

Здесь черно-белые и цветные снимки Иосифа Будневича, Мурата Мамбетова, Юрия Беккера, Анатолия Устиненко, Александра Павского, Шукура Шахая, Сайлау Майлыбаева, Мухтара Холдорбекова, Ерболата Шадрахова, Ермека Сарбасова – всего 100 работ двадцати пяти известных фотожурналистов.

По сути, это фотохроника, в первую очередь, первых официальных визитов Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева, его выступлений и встреч в разные годы. Рассматривая такие снимки, невольно отмечаешь важную деталь, их объединяющую: Президент привлекает внимание в первую очередь. Он является центральной фигурой, даже если фотограф запечатлел Президента, окруженного людьми. Таков мощный внутренний характер, харизма Лидера нации.

Фотожурналисты словно говорят: нам действительно есть чем гордиться! Они запечатлели развитие юной столицы Астаны, едва ли не самой молодой из всех столиц мира. Она стала наглядным воплощением грандиозных замыслов Главы государства. Превращение Астаны из провинциального городка в деловой, промышленный и культурный центр Казахстана сегодня захватывает и впечатляет. Неудивительно, что столичные жители гордятся ею, а гости – восхищаются. Ее уникальный архитектурный стиль вобрал в себя наилучшие традиции европейской и восточной культуры.

Фотолетопись рассказывает и о других славных городах Казахстана, представляющих центры развития промышленности, науки, культуры, финансов, истории. И, конечно, о строителях, построивших эти города, ученых, продвигавших отечественную науку, музыкантах, художниках, артистах. И спортсменах, благодаря победам которых флаг Казахстана развевался на многих престижных спортивных площадках. Фотовыставка стала наглядным свидетельством развития фотографии в Казахстане за 25 лет. Поэтому ее смело можно назвать юбилейной для этого жанра искусства.

Выставку организовал Центральный государственный музей совместно с общественным объединением «Фотоөнер» при поддержке акимата Алматы, АО «Bank «RBK» и НТРК «Қазақстан». Она продлится до 20 ноября, а затем предстанет во Дворце Независимости в Астане.

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