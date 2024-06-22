Фотовыставка расскажет о работе полиции

Общество
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Самат Бейсембаев

Экспозиция открылась в торгово-развлекательном центре «Хан Шатыр».

фото Игоря Бургандинова

Здесь собраны фотоэпизоды ежедневного труда сотрудников правопорядка, которые в круг­лосуточном режиме охра­няют покой и безопасность граждан. Выставка посвящена Дню казахстанской полиции. Это социальный проект, направленный на укрепление правосознания граждан, формирование нулевой терпимости к правонарушениям, повышение правовой культуры.

– Работа полицейских не ограничивается задержанием преступников и раскрытием преступлений, – сказала сотрудница департамента информационной политики МВД София Орынбасарова. – Участковые инспекторы, сотрудники патрульной полиции и других служб приходят на помощь в любой экстренной ситуации. Об этом свидетельствуют фотоснимки, отражающие работу полиции при противопаводковых мероприятиях, на лесных пожарах. Также фотографии посвящены еже­дневной профилактической деятельности казахстанской полиции. Особое внимание мы обращаем на защиту детей, безопасность во дворах, правопорядок на дорогах и в общественных местах. О служебных питомцах, бок о бок работающих со своими наставниками, рассказывают фотографии территориальных полицейских подразделений.

На вернисаже яркие музыкальные композиции исполнил духовой оркестр Национальной гвардии МВД. Посетители ТРЦ могли примерить элементы полицейского обмундирования. Самым юным гостям фотовыставки особенно были интересны шлемы, жилеты, рации, а также специально организованные фотосессии.

#Астана #фотовыставка #Хан Шатыр #День полиции

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