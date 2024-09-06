Фракция AMANAT предложила рассмотреть вопрос часового пояса в Мажилисе

Сегодня в ходе собрания фракции партии AMANAT в Мажилисе депутаты обсудили вопросы, поднятые избирателями в ходе летних выездов в регионы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

Фото: пресс-служба партии AMANAT

Среди наиболее часто поднимаемых проблем во многих регионах была тема пересмотра часового пояса. Учитывая большой общественный запрос, по итогам обсуждения принято решение рассмотреть данный вопрос на одном из ближайших пленарных заседаний Мажилиса с участием заинтересованных госорганов и представителей экспертного сообщества.

Открывая собрание фракции, спикер Мажилиса, председатель партии «AMANAT» Ерлан Кошанов отметил, что все проблемные вопросы населения, собранные депутатами в регионах, будут систематизированы и направлены в правительство для их дальнейшего решения. Итоги этой работы будут публично рассмотрены на одном из пленарных заседаний Мажилиса в конце года.

Вместе с тем, ряд депутатов отметил, что жители Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей, а также областей Абай и Жетысу среди самых актуальных вопросов называют переход на формат времени UTC+5. На многих встречах граждане приводили депутатам множество аргументов о возникших неудобствах в связи с данным решением – световой день начинается посреди ночи, а темнеет гораздо раньше обычного. Все это негативно отражается на повседневной жизни людей.

Кроме того, группа инициативных граждан запустила по этому вопросу соответствующую петицию, которая активно обсуждалась в обществе. На недавнем пленарном заседании Мажилиса данную проблему поднял член фракции AMANAT, депутат-одномандатник от Восточно-Казахстанской области Лукбек Тумашинов. Однако, ответ министра торговли о том, что вопрос будет рассмотрен через три года, народные избранники сочли недостаточным. По данному вопросу выступили депутаты Лукбек Тумашинов, Ринат Заитов, Юлия Кучинская, Даулет Мукаев, Нуртай Сабильянов, Асхат Аймагамбетов, Дюйсенбай Турганов и другие.

С учетом большого общественного резонанса вокруг этой темы по итогам обсуждения депутатами фракции было принято решение публично рассмотреть вопрос о переносе часового пояса на одном из ближайших пленарных заседаний Мажилиса с участием заинтересованных государственных органов, ученых, экспертов и представителей регионов. По итогам заседания планируется выработать конкретные рекомендации и предложить их правительству.