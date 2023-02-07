Галопом по Европе

В воскресенье завершились очередные туры лучших первенств Европы, в которых были зафиксированы весьма любопытные результаты.

В английской Премьер-лиге синхронно потерпели поражение сразу две команды, занимающие первую и вторую строчки в турнирной таблице. Так, лондонский «Арсенал», можно сказать, сенсационно проиграл в Ливерпуле местному «Эвертону», который сейчас занимает 18-е место и находится на грани вылета из элиты. Победу хозяевам поля на 60-й минуте принес центральный защитник Джеймс Тарковски, забивший единственный гол в этой игре. Стоит отметить, что «канониры» потерпели лишь второе поражение в сезоне и имеют на своем счету 50 очков.

Прекрасную возможность догнать «Арсенал» имел действующий чемпион страны «Манчестер Сити», но ему подножку подставил другой столичный клуб – «Тоттенхэм Хотспур». Здесь игра также завершилась со счетом 1:0, а единственный мяч забил на 15-й минуте нападающий Гарри Кейн. Он стал третьим игроком в истории, забившим 200 голов в английской Премьер-лиге. Больше Кейна забили только легендарные футболисты Алан Ширер (260) и Уэйн Руни (208). Таким образом, «Шейхи» из Манчестера не смогли набрать дополнительные баллы и остаются с 45 очками.

Идущий третьим в АПЛ «Манчестер Юнайтед» хоть и непросто (манчестерцы с 70-й минуты играли в меньшинстве), но одолел на своем поле лондонский «Кристал Пэлас» со счетом 2:1. У «МЮ» теперь в активе 42 очка.

В Испании лидер Примеры «Барселона» на своем поле принимала «Севилью» и, разгромив ее со счетом 3:0, увеличила отрыв от столичного «Реала» в чемпионате до восьми очков. У каталонцев, набравших 53 очка после 20 туров, в этот раз забитыми голами отметились Жорди Альба, 18-летний Гави и бразильский нападающий Рафинья.

А вот мадридский «Реал» проиграл на выезде «Мальорке» со счетом 0:1 (гол на 13-й минуте забил Начо). У «Королевского клуба» в активе 45 очков, и он рискует в этом сезоне потерять звание чемпио­нов. Отметим, что идущий третьим в первенст­ве с 39 очками

«Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна тоже уступил дома «Валья­долиду» со счетом 0:1.

В Италии более чем все благополучно у неаполитанского «Наполи», который семимильными шагами идет к своему чемпионству. На этот раз «Маленькие ослики» из Неаполя на выезде встречались со «Специей» и разгромили ее со счетом 3:0. В этой игре вновь блистал 21-летний грузинский нападающий Хвича Кварацхелия, который не только забил, но и записал на свой счет результативную передачу.

И все же главный поединок в Серии А состоялся в Милане, где встретились две знаменитые местные команды «Интер» и «Милан» (действующий чемпион страны). «Интернационалисты» победили со счетом 1:0 благодаря голу аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса на 34-й минуте и набрали в чемпионате 43 очка.

Кстати, такой примечательный факт: «Милан» и «Интер» собираются осуществить грандиозный проект по строительству нового стадиона. Команды сейчас продолжают по доброй традиции делить на двоих одну арену – культовую «Сан-Сиро». Новая арена будет носить название The Cathedral («Кафедральный собор»). Оно связано с дизайном арены, где будут использованы элементы миланского собора Дуомо, а также расположенной рядом галереи Виктора Эммануила II. Проект разработан американской архитектурной компанией Populous. Стоимость строительства составит 1,2 млрд евро. Работы начнутся с января 2024 года, а вероятная дата завершения – 2030-й.

«Милан» откатился на шестое место в турнирной таблице, а на третье поднялась столичная «Рома», дома обыгравшая со счетом 2:0 «Эмполи» и набравшая 40 очков.

В немецкой Бундеслиге тройка фаворитов не стала терять очки, одержав нужные победы. Так, мюнхенская «Бавария» после трех ничьих кряду в предыдущих турах наконец-то выиграла. Баварцы на выезде встречались с «Вольфсбургом» и, добившись победы со счетом 4:2, теперь имеют в своем активе 40 очков.

На втором месте с 39 очками идет столичный «Унион» в Берлине, обыгравший «Майнц» – 2:1. А на третьей позиции с 37 очками располагается дортмундская «Боруссия», в гостях обыгравшая «Байер» из Леверкузена со счетом 2:0.

Во Франции буднично лидирует столичный ПСЖ, одержавший победу над «Тулузой» со счетом 2:1 (один из голов забил аргентинец Лионель Месси), теперь у клуба 54 очка после 22 туров.

А вот второе, третье места в чемпионате с одинаковым количеством очков – по 46 – делят «Марсель» и «Ланс». Причем в этой ситуации виноваты сами марсельцы, которые в воскресенье дома не смогли удержать «Ниццу», проиграв ей весьма нео­жиданно со счетом 1:3. Впрочем, и «Ланс» мог выступить гораздо лучше, но в гостях сыграл вничью с «Брестом» – 1:1.