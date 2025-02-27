Гани Бейсембаев: Государство уделяет особое внимание повышению качества педагогических кадров

В ходе встречи были обсуждены вопросы качественной подготовки педагогических кадров, совершенствования образовательных программ и развития системы непрерывного педагогического образования.

Министр отметил, что количество государственных грантов на педагогические специальности ежегодно увеличивается. По его словам, в этом году около 48 тысяч выпускников окончили высшие учебные заведения по педагогическим направлениям.

«Государство уделяет особое внимание повышению качества педагогических кадров. Яркий тому пример – присвоение звания «Герой Труда Казахстана» трем учителям в течение последнего года. Это свидетельствует о высокой степени доверия к учителям со стороны государства и президента. Главная задача педагога – дать ученикам качественное образование и достойное воспитание. Желаю студентам этого университета достичь высот в своей профессии, как это сделали Айягуль Миразова и Гульжанар Нурпейисова», – сказал Гани Бейсембаев.

Министр также подчеркнул, что за последние годы доля педагогов, занимающихся научными исследованиями, увеличилась в 1,6 раза, а количество учителей с магистерской степенью достигло рекордных 27,9 тысячи.

В рамках встречи в Казахском национальном женском педагогическом университете открылась фотогалерея, посвященная выдающимся педагогам страны. В торжественной церемонии приняли участие министр просвещения Гани Бейсембаев, ректор университета Гулмира Канай, а также известные педагоги и выпускники QyzPU Аягуль Миразова и Гульжанар Нурпейисова.

В экспозиции представлены портреты педагогов, внесших значительный вклад в развитие отечественного образования. Среди них – Герой Социалистического Труда, учитель казахского языка и литературы Маржан Тасова, Герой Труда Казахстана, учитель биологии Алина Соловьева, а также первая в истории Казахстана женщина, удостоенная звания «Герой Труда Казахстана», заслуженный деятель Республики Казахстан, выпускница QyzPU Аягуль Миразова.

«Данна фотогалерея – знак уважения ко всем учителям. Без знания прошлого невозможно построить светлое будущее. Учитель должен обладать не только знаниями, но и теплотой души. Быть педагогом – большая ответственность, и только тот, кто несет её с честью, может называться настоящим учителем. Пусть таких педагогов будет больше, а ряды фотогалереи пополняются» – сказала Айягуль Миразова.

Во время встречи студенты задавали министру вопросы, касающиеся поддержки педагогов в сельской местности, трудоустройства, взаимодействия с родительским сообществом, а также реализации программы «Единое воспитание». Гани Бейсембаев дал развернутые и конкретные ответы на все волнующие молодежь темы.

«Количество грантов на педагогические специальности растёт, но главное – это качество. Ведь ваше хорошее образование сегодня – это гарантия качественного образования будущих поколений», – подчеркнул министр.

В ходе встречи ряд преподавателей Казахского национального женского педагогического университета были награждены медалью «Ветеран труда», нагрудным знаком «Ыбырай Алтынсарин», нагрудным знаком «Почетный работник образования РК», Почетной грамотой и Благодарственным письмом Министерства просвещения РК.