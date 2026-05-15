Гарантии защиты трудовых прав усилены

Важный аспект – закон усиливает гарантии защиты прав работников, развития социального партнерства, повышения стандартов безопасности труда, а также уточняет ключевые процедуры трудовых отношений.

– Закон направлен на совершенствование национального трудового законодательства. Предусмотрено внедрение пакета норм, гармонизирующих права работников и работодателей. Наряду с этим полномочия местных исполнительных органов были расширены и дополнены рядом задач в этом направлении. Надеемся, что принятые меры усилят правовые гарантии людей труда и ответственность работодателей, – сказал Маулен Ашимбаев, комментируя одобренный закон.

В частности, Трудовой кодекс дополняется нормами о соблюдении законных интересов работников в части дополнения принципов и гарантий трудового законодательства, нормами по защите чести и достоинства в сфере труда, определения порядка прохождения работниками скрининговых исследований и установления оплаты времени, затраченного работником на прохождение предсменного медицинского освидетельствования. Устанавливается обязанность работодателя письменно уведомлять работника об изменении условий труда. Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» дополняется нормами, наделяющими компетенцией медицинскую организацию по месту прикрепления работника посредством цифровых технологий по уведомлению работника о необходимости прохождения скрининговых исследований и направлению работодателю сведений по работникам, подлежащим скрининговым исследованиям.

Одобрение палаты получило и Соглашение между правительствами Казахстана и Китая о поощрении и взаимной защите инвестиций. Ратификация соглашения, как было отмечено, позволит нарастить потенциал реального сектора и реализовать крупные инфраструктурные проекты. Четкие правовые рамки привлекут инвестиции в высокие технологии, создадут рабочие места и укрепят экспорт. Данные шаги позволят использовать стратегическое парт­нерство во благо устойчивого экономического роста.

– Соглашение направлено на укрепление долгосрочного двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Китаем. Законом предусмотрены правовые гарантии для инвесторов, определены меры государственной поддержки и четкий порядок разрешения споров. Мы убеждены, что соглашение придаст дополнительный импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства двух стран, – отметил спикер Сената.

Мажорной нотой стало одоб­рение поправок в Закон «О государственных наградах РК». Как отметила, представляя закон, сенатор Айгуль Каппарова, новеллы обновят систему государственных наград, сделав ее более современной, понятной обществу и ориентированной на новые общественные ценности. В Сенате считают, что ордена и медали должны не только отмечать заслуги, но и отражать духовные и идеологические приоритеты государства.

Ключевой новеллой станет введение новых орденов – «Al-Farabi», «Qoja Ahmet Yasaui» и «Мейірім». Орден «Al-Farabi» будет вручаться за выдающиеся достижения в сфере образования, науки, культуры и духовной жизни. Орден «Qoja Ahmet Yasaui» предназначен для отечественных и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также граж­дан, внесших вклад в укрепление государственности и развитие гуманитарной сферы.

Особое внимание в ходе обсуж­дения уделили учреждению ордена «Мейірім». Им планируется награждать граждан, внесших значительный вклад в благотворительность, меценатство и филантропию. В Сенате считают, что таким образом государство подчеркивает важность милосердия, социальной ответственности и общественной солидарности.

Кроме того, поправками предусматривается возможность награж­дения в исключительных случаях по решению Главы государства без соблюдения установленных сроков. Как отмечалось в ходе обсуждения, это позволит более оперативно отмечать особые заслуги граждан.

Сенатор Асем Рахметова добавила: отдельный блок поправок касается совершенствования действующей системы награждения. Законопроект исключает возможность повторного присвоения одного и того же почетного звания, уточняет нормы награждения воен­нослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, а также оптимизирует перечень медалей, сохраняя наиболее значимые и укоренившиеся в обществе награды. Как отметили сенаторы, речь идет не просто об изменении перечня орденов и медалей, а о попытке переосмыслить саму роль государственных наград в современном Казахстане – как инструмента общественного признания и символа ценностей, на которых строится государство.

Также на заседании были избраны сенаторы в состав совместной комиссии палат Парламента по проекту Конституционного закона РК «О Қазақстан Халық Кеңесі».

Кроме того, в ходе заседания были озвучены депутатские запросы. Так, Бекбол Орынбасаров поднял вопрос транспортной доступности ряда сел Бейнеуского района. Для решения проблемы он предложил ввести короткие остановки на станциях Сам и Турыш для поезда № 079⁄080 Карағанды – Маңғыстау, а также включить эти пункты в маршрут нового скоростного поезда Жезқазған – Маңғыстау. О том, что для укреп­ления обороноспособности и готовности к ЧС критически важно сформировать систему подготовки фельдшеров, способных эффективно работать в военно-полевых условиях,

заявил депутат Галиаскар Сарыбаев. Сенатор Руслан Рустемов акцентировал внимание на вопросах эксплуатации водных объектов в бассейне реки Сырдарья. Он предложил привлечь средства из республиканского бюджета или от международных организаций на бетонирование 15 коммунальных каналов, а также меры по экономии расходов воды.