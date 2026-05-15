Содержал сирот, жертвовал на школы

Человек слова

Одноэтажное кирпичное, или, как говорили раньше, каменное здание было построено в 1890-х годах. Несколько комнат, зал, большая печь, фасад с декоративным рельефом… Домом владел купец Бидахмет Бадыкенов.

Зайсан изначально возник как торговый центр при таможне на границе с Китаем. Например, по архивным сведениям за 1907 год через зайсанскую таможню в Поднебесную вывезли товаров более чем на 400 тыс. царских рублей и примерно на такую же сумму ввезли в Казахстан. Для степного города местные купцы были, образно говоря, отцами-основателями. Деловые люди вкладывались в строительство магазинов и лавок, общественных зданий, поддерживали деньгами благоустройство, приглашали в город учителей и врачей, занимались благотворительностью. Один показательный факт: в провинциальном Зайсане на рубеже XIX–XX веков действовали трехклассное училище, женское и мужское приходские училища, татарская и сельскохозяйственная школы для мальчиков и девочек, общественная библиотека, больница, почтово-телеграфная контора. Усть-Каменогорск на тот момент мог только мечтать о таком уровне.

В Бидахмете сочетались лучшие деловые качества – коммерческое чутье, безупречная честность, смекалка. Добавкой к ним шло то, что сегодня называют эмпатией – неравнодушие, умение сострадать, желание сделать как можно больше добрых дел для земляков. В районном историко-краеведческом музее есть сведения о детстве зайсанца. Он рано остался без родителей, начал работать учеником у татарских купцов, чтобы зарабатывать и заботиться о младшей сестренке. Заслужил доверие хозяина удивительными для подростка ответственностью и трудолюбием. Старательный юноша смог за несколько лет скопить денежную сумму, достаточную для открытия первого магазина. Быстро заработал репутацию человека слова, вошел в круг деловой элиты, подружился, например, с известным всей России промышленником Саввой Морозовым.

В сборнике «Вопросы реабилитации жертв массовых политрепрессий в Казахстане в 20–50-х годах ХХ века», изданном Институтом истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова, содержатся любопытные сведения о второй фамилии молодого купца. «Отцом Бидахмета был Бобеген. Чтобы облегчить поездки на Нижегородскую торговую ярмарку, в его документах появилась фамилия Бобкин, – привела в своей статье подробнос­ти кандидат исторических наук Кулгазира Балтабаева. – Торговля зайсанского купца не ограничивалась лишь степным районом. Российские промышленники Морозовы покупали у него ценные меха, а Бидахмет приобретал у них товары повседневной необходимости и загружал на пароход. Когда случалось, что ему не хватало денег на сделку, братья Морозовы ему без залога предоставляли необходимый товар. Это сила доверия, вера в честность. Морозовы верили Бидахмету на слово. В свой следующий приезд Бидахмет Бобкин не забывал о долге, возвращал его даже с лихвой, это было для него правилом».

В числе свидетельств необычайной щед­рости зайсанца сохранились воспоминания стариков о том, как он содержал сирот, вдов, помогал неимущим. Каждое возвращение с ярмарки сопровождалось подарками: одни бедняки получали сапоги, другие – ботинки, третьи – камзол, детвора – сладости. Многодетным добросердечный человек давал деньги на необходимые вещи, тем, кто отправлялся на учебу в Семипалатинск, покупал билет на пароход. Люди с любовью называли Бидахмета милостивым благодетелем.

Грифельные доски

Еще одна черта, присущая зайсанскому предпринимателю, – тяга к образованию. Сам купец, как и многие в ту пору, окончил так называемый народный университет: самостоятельно научился читать и писать на казахском и русском языках, освоил арифметику. И когда у молодого человека появилась семья, он сделал все, чтобы дать своим детям лучшее образование. В представленной в музее копии журнала «Айкап» от 1912 года содержится красноречивое сообщение: «Зайсанские казахи организовали мероприятия по сбору средств для постройки школы. Пятьсот рублей выделил Бидахмет Бобкин».

В 1916 году по приглашению предпринимателя в Зайсан переехал один из первых учителей Семипалатинского региона, друг алашординцев Таир Жомартбаев. Он обучал ребятишек в школе при медресе. До этого с 1905 по 1907 год в мусульманской школе преподавал видный мыслитель, просветитель, впоследствии лидер движения «Алаш» Миржакып Дулатов.

«Такие личности, как Дулатов, несли просвещение в зайсанскую Степь, – говорится в сборнике «Вопросы реабилитации жертв…». – Именно в это время все чаще высказывались мысли о равенстве мужчин и женщин. Если познакомиться с годовыми табелями учащихся того периода, видно, что учились и мальчики, и девочки. Помимо Корана дети изучали арифметику, черчение, географию, языки, чистописание. В образовательную программу входили также естествознание, астрономия, история, литература и даже медицина. В классах пользовались грифельными досками».

Как известно, жизнь Миржакыпа Дулатова оборвали сталинские репрессии. Преследованиям подверглась и семья Бидахмета Бадыкенова. Немолодой уже купец переехал в Узбекистан в надежде избежать ареста, но в 1937 году его наш­ли и обвинили в связях с алашординцами. Он умер во время этапирования на Дальний Восток. Ему было 74 года.

Старинный дом, где когда-то жила большая успешная купеческая семья, при советской власти сменил немало хозяев. До войны дом занимали уездный и районный комитеты Компартии большевиков. В 1960–1970-х здесь действовала редакция районной газеты «Достық», позже размещался отдел образования. Последние тридцать лет в строении располагается Зайсанский районный историко-краеведческим музей, что служит своеобразным символом исторической справедливости. Шесть экспозиционных залов знакомят с зайсанской природой, рассказывают о местных этнографических изюминках, дают представление об историческом военном снаряжении, ремесленничест­ве, дореволюционной и современной истории степного уголка.

В фонде, например, хранится старинная бердана, подаренная Николаем Пржевальским местному краеведу Андрею Хахлову. В 1879 году знаменитый путешественник выбрал Зайсан в качестве базы для экспедиции на Тибет. Именно здесь он снарядил караван из 13 верблюдов и 8 лошадей. Здесь обнаружил прежде неизвестный тип дикой лошади, вошедшей позже в учебники как лошадь Пржевальского. Из Зайсана стартовали также экспедиции Обручева, Сапожникова, в конце 70-х годов XIX века здешнюю степь изучал Альфред Брем, автор всемирно известной энциклопедии о животных…

К слову, однозарядная винтовка берданка – это еще и экспонат, рассказывающий об охотничьем занятии зайсанцев. Вплоть до середины XX века местные промысловики использовали старинное оружие для добычи диких гусей, уток, антилоп, куланов…

«Имя Бидахмета Бадыкенова-Бобкина, несомненно, должно стоять в одном ряду с именами представителей казахской интеллигенции начала ХХ века, – говорится в статье историка Кулгазиры Балтабаевой. – Чем больше мы узнаем о нем из воспоминаний и документов, тем больше восхищаемся его целеустремленностью и широтой души. Несмотря на то что Зайсанский район расположен в глубине казахской степи, на приграничной с Китаем территории, события того периода по полной отразились на судьбах его жителей».