«Гармошка» возвращается

Парк общественного транспорта на этот раз обновился на 60 единиц, в том чис­ле запущены 24 сочлененные машины длиной 18 мет­ров – так называемые автобусы-«гармошки», с двойными, соединенными между собой салонами. Алматинцы было потеряли из виду этот вместительный вид транспорта – двухсекционные автобусы постепенно снимались с маршрутов. И вот они снова в городе.

Усиление подвижного состава позволит значительно сократить интервалы движения общественного транспорта. Например, автобусами-«длинномерами» дополнены сразу три городских маршрута. И если совсем недавно из-за дефицита транспортных единиц пассажиры ждали свой автобус до 40 минут, то теперь им обещают сократить время ожидания до 6–7 минут.

Только в этом году коммунальный автопарк Алматы закупает 600 газовых автобусов и 100 троллейбусов. Первые 100 автобусов вышли на линии. Оставшиеся должны поступить до конца года.