"Гарри Поттера" перевели на казахский язык

В ходе фестиваля Comic Con Astana представители издательства «Steppe&World», известного адаптивным переводом саги о Гарри Поттере на казахский язык, рассказали о своих работах и поддержке поклонников Поттерианы, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото от организаторов фестиваля

Основатель и директор издательства «Steppe&World» Раиса Сайран Кадыр отметила, что важно не только переводить книги, но и формировать в казахоязычной среде клубы по интересам. Например, издательство поддерживает объединение поклонников саги о юном волшебнике Гарри Поттере, которых называют «Поттерхеды».

«Нам важно не только переводить книги, но и чтобы было как можно больше читателей. Поэтому помимо переводов книг о Гарри Поттере, мы еще и развиваем сообщество Поттерхедов. Нам важно сократить разрыв, образовавшийся когда книги не переводились на казахский», - подчеркнула Раиса Сайран Кадыр.

Издательство «Steppe&World» занимается популяризацией казахского языка и делает переводы мировых бестселлеров. На сегодняшний момент издательством переведено около 100 книг и комиксов, среди которых, помимо серии о Гарри Поттере, есть «Хроники Нарнии», комиксы «Догман» и «Дневник Слабака».

На фестивале издательство также представляют иллюстратор и переводчик Абылай Сұлтан @abilaygo и амбассадор Дастан Аққожа @dastan.zikirya.

Добавим, сегодня финальный день Comic Con Astana – международного фестиваля, посвященного индустрии комиксов, кинематографа, видеоигр, аниме и иных направлений современной популярной культуры, который проходит в столице Казахстана 15-17 сентября.

Хедлайнерами мероприятия выступают звезды «Стражей Галактики» Шон Ганн и Майкл Рукер, а также актер из фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» Александр Кузнецов.

На площадке фестиваля организаторы вновь представили аудитории аллею авторов комиксов и ярмарочную зону, где можно приобрести специальную атрибутику, аниме, комиксы, книги, изделия ручной работы или необычные товары. Планируется участие более 150 авторов из разных стран мира.

Также на фестивале проходит конкурс профессионального косплея с общим призовым фондом 10,000,000 тг., результат которого будет известен уже сегодня.

Среди новинок программы этого года – интеграция тематической выставочной зоны Pop Asia, посвященной азиатской поп-культуре, которая включает аниме, азиатские комиксы – манга, манхва и маньхуа, музыкальную культуру K-Pop, J-Pop и казахстанскую версию – Q-pop, дорамы и множество других направлений.

Кроме того в рамках Comic Con Astana развернуто несколько параллельных тематических площадок, в числе которых Лекторий, где проходят встречи и мастер-классы, зона для техно-гиков с презентациями новинок мира видеоигр, контент-зона и другие.