Газовые баллоны взорвались в продуктовом павильоне в Костанае

В результате взрыва пострадали мужчина и женщина - граждане Узбекистана, передает Kazpravda.kz
Сегодня вечером (18.49 по местному времени) в Костанае, из-за грубейших нарушений эксплуатации газового оборудования, в продуктовом павильоне произошел взрыв.
По предварительным данным на площади 20 кв. м произошла вспышка (хлопок) газо-воздушной смеси с последующим загоранием и повреждением конструкций павильона.
- Вечером двое граждан Узбекистана вечером растопили тандырную печь в павильоне, а потом с холодного гаража занесли 6 газовых баллонов емкостью 50 литров каждый и прислонили их к раскаленной печи. Из-за вопиющего нарушения мер безопасности произошло два взрыва, в результате которых пострадали находившиеся там мужчина и женщина, - сообщил начальник ДЧС Костанайской области Кайрат Касым.
В 19-16 пожар был локализован. В 19-40 пожар ликвидирован. В ходе пожара эвакуировано 6 газовых баллонов емкостью 50 литров.
До прибытия подразделений ДЧС госпитализирован помощник продавца Курбанов С., 2003 г.р. (термические ожоги тела 70-75%, состояние тяжелой степени).