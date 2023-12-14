Газовые баллоны взорвались в продуктовом павильоне в Костанае

Фото: ДЧС Костанайской области

Сегодня вечером (18.49 по местному времени) в Костанае, из-за грубейших нарушений эксплуатации газового оборудования, в продуктовом павильоне произошел взрыв.

По предварительным данным на площади 20 кв. м произошла вспышка (хлопок) газо-воздушной смеси с последующим загоранием и повреждением конструкций павильона.

- Вечером двое граждан Узбекистана вечером растопили тандырную печь в павильоне, а потом с холодного гаража занесли 6 газовых баллонов емкостью 50 литров каждый и прислонили их к раскаленной печи. Из-за вопиющего нарушения мер безопасности произошло два взрыва, в результате которых пострадали находившиеся там мужчина и женщина, - сообщил начальник ДЧС Костанайской области Кайрат Касым.

В 19-16 пожар был локализован. В 19-40 пожар ликвидирован. В ходе пожара эвакуировано 6 газовых баллонов емкостью 50 литров.

До прибытия подразделений ДЧС госпитализирован помощник продавца Курбанов С., 2003 г.р. (термические ожоги тела 70-75%, состояние тяжелой степени).