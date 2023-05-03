Где и когда смотреть бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира WBO

Казахстанские болельщики смогут в прямом эфире посмотреть бой чемпиона мира WBO в среднем весе Жанибека Алимханулы (13-0, 8 КО) и канадца Стивена Батлера (32-3-1, 26 КО), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly/

По казахстанскому времени поединок в Стоктоне (штат Калифорния, США) пройдет воскресным утром 14 мая. Прямая трансляция шоу будет организована телеканалом «Хабар». Начало – в 07:00 по времени Астаны.

Бой со Стивеном Батлером станет для действующего чемпиона Алимханулы второй защитой титула.

В своем предыдущем бою, в ноябре 2022 года, Жанибек Алимханулы перебоксировал единогласным решением судей британского боксера Дензела Бентли (18-2-1, 15 КО).