Где и стены лечат

Каждый сантиметр здесь дышит историей. Почти половину одной стены занимает огромное полотно с изображением хирурга Александра Сызганова, спасающего жизнь пациента. На другой – портреты именитых академиков, отучившихся в альма-матер. А под стеклом – душещипательное заявление молоденькой второкурсницы Маншук Маметовой с просьбой отпустить ее на войну.

История развития медицины Великой степи. Этапы древности и средневековья, наследие аль-Фараби и Абу Али ибн Сины, народное врачевание, времена расцвета Шелкового пути, развитие государственной медицины по настоящий день. Все это представлено в музее истории национальной кузницы медицинских кадров – КазНМУ им. С. Асфендиярова.

– В музее собрано все, что имело отношение к быту, санитарии и гигиене нашего народа на протяжении сотен лет, – рассказывает директор музея, кандидат медицинских наук Баканай Амантаев. – Экспонаты интересны не только нашим студентам. Ведь здесь вся жизнь собрана воедино. Вот, например, вакцинация. В этом деле наши предки очень преуспели. История профилактических прививок берет начало с целителя и ученого Отейбойдака Тлеукабылулы, который первым начал вакцинировать население от оспы на территории современного Казахстана. Родился он в 1397 году. В зрелом возрасте по заказу хана Жанибека начал писать свой главный научный труд «Врачебное повествование». До наших дней дошло, к сожалению, около тысячи из пяти тысяч написанных им страниц. Именно Отейбойдак впервые заговорил о запрете на родственные браки до седьмого колена. В своем трактате врачеватель описывал опыты с вариоляцией и ослаблением вируса. Для этого он брал оспинные корочки, помещал их в почку теленка, заворачивал в мокрую тряпку и закапывал в землю на несколько дней. Образовавшуюся после этих манипуляций жидкость, вводил в квадратный надрез на предплечье человека, делая, по сути, прививку от оспы. Далее предупреждал, что нельзя мочить несколько дней, трогать и царапать. Человек получал ослаб­ленный вирус и прививался тем самым от оспы. Этот принцип используется в некоторых вакцинах и по сей день. Официальным началом профилактики натуральной оспы методом вариоляции считается лишь 1701 год, когда процедуру начали проводить в Константинополе, затем эта практика распространилась в Европе и России, где первой таким образом вакцинировалась императрица Екатерина Вторая спустя 300 с лишним лет после опыта Отебойдака.

Что интересно, первокурсников интересует именно средневековая медицина, а взрослея, старшекурс­ники с упоением слушают лекции сотрудников музея о наших знаменитых современниках. Среди выпускников медицинского университета, между прочим, есть даже два олимпийских чемпиона – Сергей Котенко и Олег Андропов.

Информация о современной истории собрана во втором зале. Там же и большинство картин на медицинскую тематику за авторством именитых казахстанских художников. На стыке двух эпох – двух музейных залов – расположен кабинет первого ректора Санжара Асфендиярова. Его стол, канцелярские принадлежности, кресло.

До 1920 года на весь Казахстан было всего 96 врачей, и только 15 из них – казахи, все остальные – приезжие. И даже в этой небольшой группе была текучка. Неустроенные условия быта, низкая оплата труда. Необходимо было срочно открывать медицинский институт. Санжар Асфендияров, видный государственный деятель, военный врач, был человеком мудрым и дальновидным. В 1928 году он стал первым ректором первого университета Казахстана, а в 1930 году – первым ректором медицинского вуза.

Первых студентов-медиков было около 200 человек, а окончили институт всего 66. Отбор был жестким, не всегда корректным, но и времена были суровые, зачищали интеллигенцию нещадно. «Сын бая», «враг народа», «купец», «кулак» – эти формулировки, смешные для нашего времени, тогда ставили крест на карьере талантливых перспективных специалистов. Вступительных экзаменов не было, абитуриенты проходили только собеседование. С первого набора с отличием окончили вуз 12 человек. Все они остались преподавать. О каждом в музее представлена подробнейшая информация. Нам, людям, далеким от медицины, как и первокурсникам, интереснее всего было изучать экспонаты первого зала – как зарождалась медицина у кочевников, появлялись медицинские инструменты и приспособления. Под стеклом хранятся специальные протезы для лечения переломов ног и рук тридцатых годов прошлого века, трофейные немецкие хирургические инструменты, которым более ста лет, но, судя по их внешнему виду, такие, что хоть сейчас неси в операционную.

– Помимо напрямую относящихся к медицине предметов, мы постарались разместить и то, что относится к ней косвенно, – это предметы быта, гигиены, одежда, инструменты, – говорит Назира Сагимбаева, художник-реставратор музея. – Вся эта утварь отлично демонстрирует уровень развития народа в те годы. Вот посмотрите на этот ожау (половник для кумыса). Ему около ста лет, а вы принюхайтесь – он пахнет кумысом!

Действительно пахнет! И запах не залежалый, а словно недавно уютная апашка медитативно помешивала пропитанный степными травами эликсир и разливала его по пиалам шебутным внукам.

Музей удивлял нас, не готовых к тому, что в таком месте может быть настолько интересно. Вот фрагмент водопроводных труб IX века, найденных при раскопках близ города Тараза. Рядом соседствуют сосуды для перевозки лекарственных средств XI–XII веков и даже травы, использовавшиеся лекарями средневековья. Что интересно, про моду наши предки не забывали даже во времена тяжб и голода, пример тому – роскошные калоши на устойчивом высоком каблу­ке, принадлежавшие какой-то знатной моднице. И даже плетеный белый платок невероятной красоты, в котором, как оказалось, мама нашей Назиры, художника-реставратора, много лет назад выходила замуж. А уж легендарная детская кроватка-бесик со всеми гигиеническими устройствами заслуживает отдельного стенда.

– Вот, взгляните, как у наших предков все было грамотно придумано, – показывает Баканай Амантаевич на гигиенические приспособления для малышей мужского и женского полов – две трубочки разной конфигурации. – В кроватке было отверстие, под которое насыпали золу, и все, что выходило из младенца, стекало туда. Ребенок сухой, запаха нет, все продумано до мелочей.

Народная медицина казахов средневековья была религиозно-мистической. Шелковый путь проходил через наши города, и очень часто чужестранцы, сопровождавшие караваны, останавливались поправить здоровье у местных лекарей. В тот период на пике востребованности были наши баксы, шаманы, травники, костоправы. Процветал своеобразный медицинский туризм.

– Историю развития нашей медицины еще изучать и изучать, – говорит Фатима Байтуленова, главный хранитель фондов. – Она не перестает нас удивлять. Например, при раскопках Тараза периода XII–XIII веков до нашей эры были найдены черепа со следами трепанации, а при раскопках Отрара того же времени обнаружена очень функциональная восточная баня. То, что вы видите здесь, лишь незначительная часть, а всего у нас около 57 тысяч экспонатов. Жаль только, что разместить все не можем – площадь не позволяет.