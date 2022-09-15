Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"

Утром 18 сентября в Лас-Вегасе (США) казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) в третий раз встретится на ринге с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (57-2-2, 39 КО), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Бой Головкин – «Канело» начнется ориентировочно в 08:00 по времени Нур-Султана.

Прямая трансляция данного поединка запланирована телеканалом Qazsport.

Напомним, третий бой Головкин – «Канело» пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Первый и второй бои прошли там же – в 2017 и 2018 годах соответственно.

Первый бой закончился скандальной ничьей, а во втором поединке судьи решением большинства голосов отдали победу «Канело».

Третий бой пройдет в суперсреднем весе, где Альварес является абсолютным чемпионом мира.