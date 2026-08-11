Фокус на резерв Спорт 11 августа 2026 г. 5:00 Абзал Камбар Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта прокомментировал прекращение деятельности баскетбольного клуба «Астана». В ведомстве отметили, что результаты команды перестали соответствовать задачам: в прошлом сезоне международной Единой лиги ВТБ «Астана» финишировала последней, выиграв два матча из 44, и уступила чемпионство на внутренней арене. В рамках нового закона о запрете госфинансирования легионеров фокус сместится на детско-юношеский баскетбол и подготовку резерва. #Спорт #баскетбол