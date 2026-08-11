Успешный старт юниоров

У юношей пьедестал возглавили наши спортсмены: Рамазан Айнегов выиграл золото, а Гор Депершмидт завоевал серебро. В соревнованиях среди девушек победу праздновала Алуа Нурмухамет, получившая золотую награду, а Калерия Шнайдер финишировала второй. Ранее во взрослой категории серебряную медаль в копилку страны принес Арлан Жанабай.