Где нулевая терпимость?

Так, сенатор Жанна Асанова напомнила главе Правительства, которому она адресовала свой запрос на вчерашнем пленарном заседании Сената, о том, что в октябре он, Премьер-министр, сказал, что общество должно прийти к нулевой терпимости к семейным агрессорам и фактам бытового насилия. Однако, несмотря на все принимаемые меры, мы видим угрожающую тенденцию нарастания случаев абьюзерства и насилия в отношении женщин и детей в стране.

– Не бывает и дня, чтобы в социальных сетях не прошла тревожная новость о насилии. Поэтому ждать времени нет. Мы ужесточаем законы, проводим конференции, разрабатываем программы, а эффекта практически нет. К тому же ни для кого не секрет, правоприменительная практика на местах совершенно плачевная, равнодушие уполномоченных лиц и коррупция не позволяют и никогда не позволят в полной мере решить проблему, если не вмешаться сейчас. К нам обращаются общественные правозащитники и активисты с просьбой и даже с требованием обратить внимание на нарастающую проблему домашнего насилия и создать условия для эффективной профилактики этого явления и усиления наказаний для насильников и абьюзеров, – констатировала депутат.

Коллегу поддержал сенатор Дархан Кыдырали, поднявший проблему беззащитности женщин перед домогательствами. Он озвучил результаты исследования, проведенного Министерством труда и соцзащиты населения совместно с ООН, согласно которым 57,6% женщин, подвергшихся харассменту, отметили, что эти факты имели место неоднократно. При этом необходимо учитывать, что харассмент оказывает не только физическое, но и моральное или эмоциональное давление на человека. Еще одна проблема, озвученная сенатором, – отсутствие в стране специального закона, предотвращающего харассмент. Поэтому усиление законодательства по защите прав женщин является актуальным шагом.

Сенатор также подчеркнул, что Международная организация труда разработала Конвенцию № 190 «Об искоренении насилия и домогательств в сфере труда». Документ, принятый 21 июня 2019 года, ратифицирован 19 странами мира. По мнению депутата, присоединение Казахстана к этому документу станет одним из важных шагов в усилении защиты прав людей от насилия и домогательств на работе.

– На каком уровне в казахстанском законодательстве, в частнос­ти Уголовном, Трудовом, Административном кодексах, вводится понятие харассмента или насилия на рабочем месте, устанавливается соответствующее наказание против таких нарушений? Когда наша страна присоединится к Конвенции Международной организации труда «Об искоренении насилия и домогательств в сфере труда»? Есть ли комплексный план действий против харассмента или насилия? – задался вопросами сенатор Дархан Кыдырали.

В ходе заседания депутатами были рассмотрены в первом чтении поправки в законопроект по вопросам информационной безо­пасности, информатизации и цифровых активов. В соответствии с нормами документа предусматривается внесение изменений и дополнений в кодексы об административных правонарушениях, Предпринимательский, Трудовой и о здоровье народа и системе здравоохранения, а также в десять законов Республики Казахстан. В частности, дополнительной функ­цией госконтроля в соответствующей сфере будет наделено Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Еще одно новшество – внедрение обязательного механизма предоставления иммигрантами копий документов, удостоверяющих личность. Это важно для защиты национальных интересов нашей страны и обеспечения национальной безопасности.

Вместе с тем предусмотрен ряд мер, касающихся осуществления деятельности в сфере цифрового майнинга. Согласно открытым данным, Казахстан в 2021 году занимал второе место после США по майнингу криптовалют и биткойн с долей 18,1% в общем объеме. С 1 января 2022 года в стране действует налог на цифровой майнинг, с этого же года ставка платы за майнинг рассчитывается по прогрессивной шкале. В феврале текущего года Парламент принял самостоятельный закон о цифровых активах в РК. Тем самым создана правовая база в данной сфере.

– Как сегодня складывается рынок цифрового майнинга в Казах­стане, насколько он является прибыльным и окупаемым, каковы его перспективы в условиях наблюдающейся тенденции дефицита электроэнергии? – поинтересовалась в связи с этим сенатор Ольга Булавкина.

Вице-министр Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности Асхат Елубайулы отметил, что Казахстан один из первых в регионе ввел регулятивные нормы по цифровому майнингу и благодаря этому с 2020 по 2021 год страна вышла на второе место в мире по объему майнинговых мощностей.

– Однако здесь нужно понимать, что те мощности, которые у нас были развернуты на тот момент, использовали только электроэнергию. Говорить о какой-то большой пользе от добычи в стране майнинга в целом для экономики на тот момент было нельзя. Поэтому была проведена соответствующая работа и принято решение о введении такой прогрессивной шкалы для того, чтобы государство начало получать в бюджет определенную доходность. С начала года она начала действовать. Но рынок постоянно меняется. Вы спросили о доходнос­ти этого рынка... Сложно говорить о том уровне доходности, который есть, потому что рынок волатильный и зависит от того, какова цена на криптовалюту, сколько участников сети в данный конкретный момент, и от сложности расчетов – от этого определяется доходность или даже убытки этих майнеров, то есть одномоментно вычислить это невозможно, – сказал вице-министр.

Он добавил, что в данный момент в стране действует небольшой процент майнинговых ферм, которые утилизируют тот профицит электроэнергии, который возникает в вечернее время и ночные часы. Елубайулы подчеркнул, что работа по привлечению майнеров в страну будет продолжаться.

Депутат Мажилиса, один из разработчиков законопроекта Екатерина Смышляева добавила, что после введения прогрессивной шкалы налогообложения рынок майнинговых компаний сократился.

– Поскольку мы получили инструменты полного контроля, сократился практически до нуля рынок «серого» майнинга, в нашем пространстве перестали работать «серые» майнеры, это мы видим по трафику электроэнергии, – сказала она.

Комментируя поправки, сенатор Андрей Лукин отметил, что рассматриваемый документ крайне важен в свете распространения цифровых технологий и интенсивной цифровизации общества.

– Вопрос целесообразности подобного совершенствования довольно серьезный. Инциденты, связанные с угрозами информационной безопасности, причем из числа тех, что стали достоянием широкой общественности, в последние годы фигурируют в стране все чаще и все более в изо­щренном и угрожающем виде. Так, по некоторым данным, в прошлом году было пресечено более 163 миллионов кибератак на ресурсы государственных органов и объектов критической инфраструктуры. При этом лишь за один месяц было отражено 20 миллионов кибератак. Цифры довольно пугающие, – сказал сенатор.

Также он напомнил факты, когда в сентябре этого года стало известно о наличии сразу нескольких Telegram-ботов, предоставляющих персональную информацию о гражданах Казахстана, в том числе адреса проживания, контактные телефоны и сведения о трудоустройстве. Более того, АО «Государственная техничес­кая служба» на своем портале проинформировало о повышенной уязвимости и иных проблемах в программном обеспечении Geoserver, между прочим, широко используемом в крупных квазигосударственных компаниях страны для разных нужд – от геологии и экологии до сельского хозяйства и управления городским хозяйством, и из-за которого, по мнению специалистов, их информационная безопасность может оказаться под угрозой.

– В этой связи считаю крайне важным и необходимым определение на законодательном уровне уполномоченного органа, который должен осуществлять контроль в этой сфере. Актуальны поправки в части минимизации последствий вреда для граждан, а также установления ответственности организаций, допустивших утечку персональных данных. Ни одна система в мире и ни в одном государстве не может быть защищена на все 100%. Тем не менее мы должны быть готовы к таким случаям нарушений, – отметил Лукин.