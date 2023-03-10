Где растут молодильные яблочки?

Приобретая на рынке или в супермаркете яблоки, дома нередко испытываешь разочарование. Безвкусные, иногда отдающие нафталином и красивые только для фото, они не приносят никакой пользы. А ведь это один из древнейших плодов на земле. Его образ воспет в мифологии многих народов мира. Вспомним хотя бы Библию, где именно яблоко стало запретным плодом для Адама и Евы. В древнегреческой мифологии есть миф о том, как Геракл искал яблоки Гесперид. У славян яблоки называют молодильными, считая, что этот фрукт дарит здоровье и молодость.

Прошлым летом мне передали гостинец из Урджара – огромную сумку с ароматными, сочными и незабываемо вкусными яблоками. Теперь понятно, чем так соблазнилась Ева. Попробовав их, как-то не очень хочется покупать то, что лежит на прилавках.

Не все знают, что у яблони есть вполне конкретная родина. И находится она на территории области Абай, в предгорьях Тарбагатайских гор, на территории Национального парка «Тарбағатай», расположенного в Урджарском районе. О заповеднике, редких животных и растениях и яблоне Сиверса (именно ее плоды мне довелось попробовать) читайте в материале.

Места заповедные

Государственный национальный природный парк «Тар­бағатай» создан в июне 2018 года. Свои задачи молодой коллектив выполняет, постепенно налаживая работу по охране редких видов растительного и животного мира и развитию интереснейших туристических маршрутов, способных удовлетворить запросы самых взыскательных туристов, интересующихся природными диковинками и археологическими древностями.

Вопрос о создании особо охраняемой природной территории в этих заповедных местах Урджарского района стоял еще в середине 1980-х годов. В то время Институт зоологии Академии наук Казахской ССР предложил организовать особую заповедную зону площадью 35 тыс. гектаров на западной части южного склона хребта Тарбагатай, там, где в верховьях горной речки Урджарки произрастает дикий сад яблони Сиверса – прародительницы всех культурных сортов яблонь современного мира.

Эту инициативу поддержали в Правительстве Казахской ССР, и в 1986 году для охраны редких видов растительности, произрас­тающих на западных отрогах Тарбагатайских гор, были созданы три государственных природных ботанических заказника – «Урджарский» (120 га), «Алет» (112 га) и «Солдатская щель» (156 га) пос­тоянного срока действия. Все они вошли в состав Тарбагатайского государственного природного заказника, охватывающего площадь 240 тыс. га. Сегодня эти заказники, возникшие свыше 30 лет назад, находятся в составе Национального природного парка «Тарбағатай».

В первую очередь необходимо было создать все условия, чтобы под охраной государства оказались редчайшие виды деревьев и кустарников, среди которых – яблоня Сиверса, миндаль Ледебуровский, волчеягодник алтайский и многие другие, а также такие редкие травы, как рябчик бледноцветный, долгоног снеговой, остролодочник иглистый, ледебуриелла жабрицевидная и многие другие. Здесь же обитают и редкие представители животного мира – ястребы, журавли, аисты, лебеди и другие, вошедшие в Красную книгу Казахстана. Одних только птиц здесь обитает свыше 200 видов. А еще мирно уживаются друг с другом около 600 архаров, 20 бурых медведей и рысей. По сути, здесь самый настоящий рай для увлекательной фотоохоты на редких животных.

– В целом же для тщательного изучения флоры и фауны западных отрогов Тарбагатайских гор в 2008–2009 годах в этих местах работала специальная научная экспедиция. Ученые выявили, что в предгорьях и самих горах Тарбагатая произрастает богатейшая флора – это 1 640 видов растений, из которых 169 эндемических видов, а 23 – собственно тарбагатайских, 35 видов растений относятся к категории редких и исчезающих. В фауну Государственного национального природного парка «Тарбағатай» входят 376 видов животных, из которых 40 занесены в Красную книгу Казахстана и считаются редкими или исчезающими видами, – рассказала краевед Екатерина Гуляева.

Сегодня Тарбагатайский нацио­нальный парк – самый молодой в Казахстане. Но от этого он ничуть не уступает прославленным паркам и резерватам, имеющим за плечами богатейшую историю организации работы по охране растительного и животного мира.

Тарбагатайский парк размес­тился в треугольнике между озером Алаколь, долиной реки Иртыш и Алтаем. Здесь можно полюбоваться зелеными вершинами Саур-Тарбагатайского хребта, пустынными каменными горами Карабас и желтыми песчаными холмами Аркалы, ну и, конечно, удачно порыбачить на голубых горных реках Урджар, Катынсу и Емель.

Богата эта местность и целебными водами источников Барлыкской долины, простирающейся неподалеку от районного цент­ра – села Урджар. Температура здешних вод самая приятная – от +20 до +42 градусов по Цельсию, а по химическому составу они слабоводородные, сульфатно-хлоридные, натриевые, кальциевые с повышенным содержанием кремниевой кислоты. Сюда, в санаторий «Барлык-Арасан», из года в год приезжают туристы для лечения от кожных, ревматических заболеваний и болезней суставов.

Райские плоды

Главной достопримечательнос­тью Национального парка «Тар­бағатай» стала яблоня Сиверса. Она по праву считается одним из древнейших плодовых деревьев на планете. Ведь не случайно в райском саду Ева сорвала именно яблоко, соблазнившись на льстивые посулы Змея-искусителя. Сегодня современная агрономия знает десятки, если не сотни сортов яблок. Но далеко не везде сохранились заповедные места, где произрастают дикие сады, в которых сами по себе, как и миллионы лет назад, растут дикие яблоньки – прародительницы всех культурных плодовых деревьев этой группы.

Такой заповедный уголок есть в Урджарском районе, где на Тарбагатайском хребте, в густой лесной чаще можно встретить целые рощи дикой яблони Сиверса, признанной родоначальницы яблони Malus domesticа (домашней).

Свое название дикая яблоня горных хребтов Казахстана получила от Иоганна Сиверса, впервые описавшего ее во время экспедиции по российскому Алтаю, Сибири и Средней Азии, которую ученый предпринял в 1792–1794 годах. В своих путевых заметках, позже опубликованных под названием «Письма из Сибири», аптекарь и корреспондент Вольного экономического общества Иоганн Сиверс «сообщает, что во время путешествия «к киргизам» к озеру Алигаль (по-видимому, Алаколь) он обнаружил на южном макросклоне Центрального Тарбагатая, в долине р. Урджар, «преизящное яблоневое дерево», плоды которого сходны «с известными в России рязанскими яблонями; они достигают величины куриного яйца».

Он отметил, что яблоневые деревья обладают глубокой корневой системой. Кроме того, исследователь заметил и другие особенности дикой яблони: ее удивительную засухо- и морозостойкость, а также необычайно долгую продолжительность жизни.

Сиверс тщательно собрал гербарный материал удивившей его дикой яблони, который позже был обработан знаменитым ботаником К. Ледебуром. Именно он и дал название этому сорту дикорастущего плодового дерева – яблоня Сиверса, по имени ее первооткрывателя.

Кстати, уже тогда у ботаников XVIII–XIX веков не раз возникали гипотезы о том, что именно яблоня Сиверса является прародителем почти всех современных сортов яблок. Но необходимых доказательств, для того чтобы подтвердить эту гипотезу, на тот момент ученые собрать просто не могли – не хватало теоретических и практических научных знаний.

Впервые всерьез об этом заговорили лишь в начале 1930-х годов с подачи Николая Ивановича Вавилова, известнейшего биолога и создателя учения о центрах происхождения культурных растений.

В Казахстане учение Вавилова было продолжено его преданным учеником – известнейшим казахстанским ученым Аймаком Джангалиевым, который занимался культивацией и сохранением яблони Сиверса до самой своей смерти в 2009 году.

И лишь недавно проведенные генетические исследования подтвердили давнюю догадку ботаников: яблоня Сиверса – родоначальница большинства культурных сортов яблонь, а мировым цент­ром их происхождения является Семиречье, в том числе и горы Урджарского и Тарбагатайского районов Восточного Казахстана.

Относительно небольшой ареал обитания яблони Сиверса, а это площадь, охватывающая горы Тарбагатая и Западного Тянь-Шаня, выработал у яблони Сиверса удивительные свойства. Произрас­тая в горных районах, в долинах горных рек, расположенных на высоте от 1 500 до 3 000 метров над уровнем моря, яблоня развивает глубокую корневую систему, она устойчива к заболеваниям и низким температурам. При этом продолжительность жизни может достигать 150 лет – это огромный срок для плодового дерева. Плодоносить же яблоня начинает примерно в 12-летнем возрасте. И урожай ее удивительно богатый. По словам специалистов, с одного гектара дикого яблоневого сада можно собрать от 5 до 10 тонн яблок, причем по вкусу плоды дикой яблони ничем не уступают культурным сортам.

Увы, реалии сегодняшнего дня таковы, что за последние 200 лет яблоневые леса Тянь-Шаня и Тарбагатая сократились почти на 95%. Сегодня яблоня Сиверса растет только на особо охраняемых территориях, в густой лесной чаще, куда очень редко заглядывает человек.

Чтобы сохранить уникальный вид дикорастущей яблони, нацио­нальное достояние Казахстана, академик Джангалиев еще в 1997 году на площади 78 га выделил генетический резерват, получивший название «Урджарский». По мнению биологов Казахстана, сегодня состояние этого уникального генетического резервата должно быть оценено как не­удовлетворительное.

О том, какая ведется работа по изучению, охране и болезням яблони Сиверса, рассказала руководитель семейского структурного подразделения Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра, доктор биологических наук, профессор Елена Викторовна Борисенко:

– Яблоневые леса и сады губит деятельность человека. Она меняет природные экосистемы. Так, например, одним из факторов, угрожающих жизнеспособности и генетической структуре популяций яблони на Тарбагатае и на прилегающих к нему участках, является освоение земель под зерновые пашни, заготовка дров, пожары и так далее. Яблоня Сиверса занесена в Красную книгу Республики Казахстан как вид с сильно сокращающимся ареалом.

По словам старожилов района, заказники Урджарского района, где еще полвека назад росла яблоня Сиверса, сегодня превратились в культурные сады, огороды и пасеки.

Сохранить и приумножить

Чтобы сохранить яблоню Сиверса – гордость Урджара и всего Казахстана, работники национального парка ведут работу по экспериментальному сбору семян и высеву его на территории временных питомников, которые были специально созданы для увеличения площади яблоневых насаждений на особо охраняемой природной территории.

Дикие яблоневые сады Урджара нуждаются в обновлении и уходе. Здесь деревья достаточно старые, и потому уже сейчас необходимо выращивать саженцы для искусст­венных посадок яблоневых лесов на месте старых экосистем.

Однако и сегодня наш край богат яблоневыми садами. В Прииртышье с его суровым климатом, где летом может быть до +50, а зимой – до -50, сегодня акклиматизированы более 30 сортов.

В области Абай хорошо живут такие сорта яблонь, как «белый налив», «пирамида», «любава», «алтайское багряное», «алтайское румяное», «память жаворонка», «память Абаю», «февральское», «антоновка», «уральские самоцветы», «уэлси», «уралка», «осенняя радость», «утро Алтая», «уральское наливное», «миаское лимонное», «лимонка», «славянка», «пеструшка» и многие другие, в том числе и стелющиеся сорта яблонь.

Заповедные места притягивают туристов. И многие сюда приезжают, чтобы побродить по диким яблоневым местам, провес­ти фотоохоту на редких животных, порыбачить или сплавиться на байдарках по горным рекам. Однако статус особо охраняемой природной территории никто не отменял, и потому посещение территории национального парка строго рег­ламентируется и организовывается исключительно с ведома работников нацпарка. Получить пропуск легко, а стои­мость посещения территории нацпарка составляет всего 0,1 МРП с человека в день. Деньги небольшие, но они помогут нацпарку сохранить этот удивительный край с его редким животным и растительным миром.