Никакая другая отрасль экономики не открывает столько дверей перед женщинами, которые хотят работать
Пропавших когда-то родных и близких люди разыскивают даже спустя десятилетия
Где растут молодильные яблочки?
Дела семейные
Возвращение Исламхана и камбэк от «Атырау»
Сахарным заводам выделили 18,3 млрд тенге по оборотным схемам
Гормоны счастья
Весенние краски Аrt Naу́ryz
Битвы за финал
С прицелом на Олимпиаду-2026
Мистика и реализм
Центризбирком Полностью оснащены
Объединились добрые сердца
Острая необходимость
В Усть-Каменогорске задействовали медицинскую авиацию для экстренной госпитализации ребенка с редким заболеванием
Ноутбук за спасение
Попытка не пытка
Заплатка
Хлопай и взлетай
В Казахстане вышел перевод на казахский и русский языки книги английского горного инженера Джона Уорделла «В Киргизских (Казахских) степях», где очевидцем описываются события, происходившие в начале прошлого века в северных и центральных регионах нашей страны
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Пул совместных инвестпроектов обновили Казахстан и Узбекистан
Казахстан и Узбекистан определили место строительства МЦПК "Центральная Азия"
Иностранец погиб при столкновении двух грузовиков в Актюбинской области
Четыре иностранца погибли в жуткой аварии в Актюбинской области (видео)
Продукты по ценам ниже рыночных смогут купить астанчане в выходные
Токаев провел встречу с Мирзиёевым в Шымкенте
Вернувшихся из Турции казахстанских спасателей наградили в Алматы
Новый поезд "Тальго" запустят из Астаны до Алаколя
Изучать казахский язык сложно и дорого – это миф или реальность?
"Жители ждут, надо не затягивать" – премьер о развитии Конаева, G4 City и Алматинской области
Прием заявок на банкротство физлиц начался в Казахстане
Об итогах деятельности и планах Назарбаев Университета рассказали премьер-министру РК
Уровень воды Аральского моря вырос впервые за долгое время
В Караганде восьмилетний школьник спас из пожара 2-летнюю сестру
Перизат Садуакас назначена заместителем председателя Комитета по делам гражданского общества МИОР РК
Казахстанец завоевал золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике
В Актау снесут возведенную многоэтажку
Источник достоверности и правдивости
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Игры с законом: как владельцы остались без прав
До недавних пор казаха невозможно было представить без лошади, ибо наездник и животное были единым целым
Установлена личность погибшего в Турции казахстанца
Познакомившись с семьей Айдара и Хакимы Жумановых, я не смогла не поделиться их удивительной историей. Хотя, по сути, ничего из ряда вон выходящего в ней нет, просто два молодых человека разделяют друг с другом не самую простую судьбу. Но каждый из них по-настоящему уникален. И их личный пример, отношение друг к другу и к труду просто вдохновляют
Пропавшую в Турции казахстанку извлекли живой из-под завалов
Прокуратура Алматы завершила расследование убийства юриста Асановой
Мясника убили во время спора о разделке туши в Туркестане
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
Туркестанец притворялся девушкой и вымогал деньги через соцсети
Партия «Amanat» на выборы депутатов маслихатов всех уровней выдвинула 3 821 кандидата и 119 – в депутаты Мажилиса Парламента
Стартовали II зимние спортивные игры "Дети Азии"
"Стыдно, если с лопатой увидят знакомые": предпочел колонию уборке улиц житель ВКО
Президент поручил главе "QazaqGaz" продолжить реформирование газовой отрасли
Спецоперация КНБ: ликвидирован канал поставки оружия в Казахстан
Стартовал прием заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz
Роды приняли в патрульной машине полицейские Караганды
"Здесь нет никакого криминала" – Жумангарин высказался о происхождении 10 квартир в Актобе
"Караганда, Кызылорда, кафе Астаны у меня берут": волонтеры под видом покупателей вышли на поставщика собачатины