Геннадий Головкин обсудил с главой МОК перспективы развития бокса

В рамках мероприятия состоялась встреча главы НОК Казахстана и президента Международного Олимпийского комитета Томаса Баха.

Господин Бах поздравил Геннадия Головкина с недавним назначением на должность председателя Олимпийской комиссии World Boxing, высоко оценив его вклад в развитие мирового бокса. Также он выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Геннадий Головкин представил президенту МОК детальный план работы комиссии и озвучил намеченные на ближайшее время задачи. Обе стороны подчеркнули важность сохранения бокса в Олимпийской программе, в том числе на предстоящей Олимпиаде-2028 в Лос-Анжелесе.

Президент НОК Казахстана также встретился с вновь избранным президентом Panam Sports и НОК Чили Невеном Иличем.

Геннадий Головкин поблагодарил Невена Илича за предоставленную площадку для работы Олимпийской комиссии в рамках Генеральной ассамблеи Panam Sports. Невен Илич, в свою очередь, выразил полную поддержку и готовность к совместной работе.

Добавим, что в рамках Генеральной ассамблеи Panam Sports Олимпийская комиссия World Boxing проведет ряд встреч с Национальными Олимпийскими комитетами Южной и Северной Америки.