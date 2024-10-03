Геннадий Головкин обсудил с главой МОК перспективы развития бокса

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин принял участие в Генеральной ассамблее Panam Sports, которая в эти дни проходит в Асунсьоне (Парагвай), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz

Фото: НОК РК

В рамках мероприятия состоялась встреча главы НОК Казахстана и президента Международного Олимпийского комитета Томаса Баха. 

Господин Бах поздравил Геннадия Головкина с недавним назначением на должность председателя Олимпийской комиссии World Boxing, высоко оценив его вклад в развитие мирового бокса. Также он выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

Геннадий Головкин представил президенту МОК детальный план работы комиссии и озвучил намеченные на ближайшее время задачи. Обе стороны подчеркнули важность сохранения бокса в Олимпийской программе, в том числе на предстоящей Олимпиаде-2028 в Лос-Анжелесе.

Президент НОК Казахстана также встретился с вновь избранным президентом Panam Sports и НОК Чили Невеном Иличем.

Геннадий Головкин поблагодарил Невена Илича за предоставленную площадку для работы Олимпийской комиссии в рамках Генеральной ассамблеи Panam Sports. Невен Илич, в свою очередь, выразил полную поддержку и готовность к совместной работе.

Добавим, что в рамках Генеральной ассамблеи Panam Sports Олимпийская комиссия World Boxing проведет ряд встреч с Национальными Олимпийскими комитетами Южной и Северной Америки.

#бокс #Геннадий Головкин #МОК

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