Геннадий Головкин: Решение МОК приближает нас к главной цели - сохранению бокса на ОИ

Это решение прокомментировал президент Национального Олимпийского комитета Казахстана, председатель Олимпийской комиссии World Boxing Геннадий Головкин.

«Получение временного признания от МОК является важным достижением и демонстрирует, что наш спорт находится на правильном пути. Это решение еще на шаг приближает нас к нашей главной цели - сохранению бокса на Олимпийских играх.

Я рад, что благодаря постоянным усилиям всех людей, которые поддерживают World Boxing, нам удалось достичь такого результата. Создание Международной федерации, основанной на принципах честности и беспристрастности, является нашей общей миссией для будущего поколения спортсменов и будущих чемпионов.

Нам еще многое предстоит сделать для достижения всех поставленных целей, поэтому мы не будем останавливаться на достигнутом», - сказал Геннадий Головкин.