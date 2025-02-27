Геннадий Головкин: Решение МОК приближает нас к главной цели - сохранению бокса на ОИ

26 февраля Международный Олимпийский комитет официально объявил о временном признании Международной федерации World Boxing, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Это решение прокомментировал президент Национального Олимпийского комитета Казахстана, председатель Олимпийской комиссии World Boxing Геннадий Головкин.
«Получение временного признания от МОК является важным достижением и демонстрирует, что наш спорт находится на правильном пути. Это решение еще на шаг приближает нас к нашей главной цели - сохранению бокса на Олимпийских играх.
Я рад, что благодаря постоянным усилиям всех людей, которые поддерживают World Boxing, нам удалось достичь такого результата. Создание Международной федерации, основанной на принципах честности и беспристрастности, является нашей общей миссией для будущего поколения спортсменов и будущих чемпионов.
Нам еще многое предстоит сделать для достижения всех поставленных целей, поэтому мы не будем останавливаться на достигнутом», - сказал Геннадий Головкин.
Отметим, что Олимпийская комиссия World Boxing была создана в сентябре 2024 года для взаимодействия с МОК и содействия возвращению бокса в олимпийскую программу.