Геннадий Головкин: Решение МОК приближает нас к главной цели - сохранению бокса на ОИ

Спорт
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26 февраля Международный Олимпийский комитет официально объявил о временном признании Международной федерации World Boxing, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Это решение прокомментировал президент Национального Олимпийского комитета Казахстана, председатель Олимпийской комиссии World Boxing Геннадий Головкин. 

«Получение временного признания от МОК является важным достижением и демонстрирует, что наш спорт находится на правильном пути. Это решение еще на шаг приближает нас к нашей главной цели - сохранению бокса на Олимпийских играх.

Я рад, что благодаря постоянным усилиям всех людей, которые поддерживают World Boxing, нам удалось достичь такого результата. Создание Международной федерации, основанной на принципах честности и беспристрастности, является нашей общей миссией для будущего поколения спортсменов и будущих чемпионов. 

Нам еще многое предстоит сделать для достижения всех поставленных целей, поэтому мы не будем останавливаться на достигнутом», - сказал Геннадий Головкин. 

Отметим, что  Олимпийская комиссия World Boxing была создана в сентябре 2024 года для взаимодействия с МОК и содействия возвращению бокса в олимпийскую программу.

#Спорт #Геннадий Головкин #ОИ

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