Генпрокурор Казахстана обсудил с коллегами из ОАЭ вопросы экстрадиции

Генеральный прокурор Берик Асылов посетил с рабочим визитом Объединенные Арабские Эмираты, где провёл встречи с министром юстиции ОАЭ Абдуллой бин Султаном бин Ауад Аль-Нуайми и генеральным прокурором этой страны Хамадом Сейф Аль-Шамси, передает Kazpravda.kz со ссылкой на генпрокуратуру РК

Фото: генпрокуратура РК

Собеседники обсудили вопросы расширения межведомственного сотрудничества и обеспечения международной безопасности.

В своём выступлении руководитель главного надзорного ведомства Казахстана отметил, что РК и ОАЭ сталкиваются со схожими вызовами и угрозами, поэтому важно сообща решать вопросы борьбы с преступностью, противостоять современным вызовам и угрозам, регулярно обмениваясь лучшим опытом работы.

"Также генеральный прокурор Казахстана затронул некоторые аспекты двустороннего сотрудничества в уголовно-правовой сфере, в частности экстрадиции разыскиваемых лиц, оказания правовой помощи по уголовным делам. Наряду с этим, обсужден опыт арабской стороны по использованию искусственного интеллекта для поиска незаконно выведенных активов с целью их возврата", - говорится в сообщении генпрокуратуры.

Итогом визита стало подписание Программы сотрудничества между генеральной прокуратурой Республики Казахстан и министерством юстиции ОАЭ. Стороны выразили уверенность в том, что ее реализация будет способствовать дальнейшему укреплению международного сотрудничества в области противодействия преступности.