Герман Нурбаев избран председателем Экономического суда СНГ

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Председатель Верховного Суда Казахстана Асламбек Мергалиев принял участие в работе пленума Экономического суда СНГ в Минске (Беларусь), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда 

Фото: Верховный суд

Среди участников – представители высших судебных органов стран-участниц и судьи ЭС СНГ.

Асламбек Мергалиев отметил потенциал Экономического Суда СНГ в разрешении межгосударственных экономических споров и современный формат его работы Ad hoc, ориентированный на доступность правосудия и мобильность судей. 

В ходе заседания за вклад в развитие сотрудничества и деятельности Экономического Суда Асламбек Мергалиев был награжден почетной грамотой Экономического суда СНГ. 

Важным событием для судебной системы Казахстана и главным вопросом заседания пленума стало избрание председателем Экономического Суда СНГ Германа Нурбаева – судьи Верховного Суда РК и Экономического Суда СНГ от РК. Члены пленума единогласно поддержали кандидатуру Германа Нурбаева.

В представлении отмечены его высокий профессионализм и многолетний опыт работы в правовой сфере. Председательство представителя Казахстана в Экономическом Суде СНГ открывает новую главу в современной истории отечественной судебной системы и является свидетельством возрастающей роли страны в развитии правовых институтов СНГ.

На должность заместителя председателя ЭС СНГ избран Айбек Давлетов от Кыргызстана.

Асламбек Мергалиев поблагодарил Андрея Плотникова за плодотворную работу на посту председателя и вклад в развитие Экономического Суда СНГ.

Экономический Суд – уставной орган СНГ, является постоянно действующим международным судебным органом, осуществляющим свою деятельность по рассмотрению конкретных дел в формате ad hoc. 

Суд призван обеспечивать выполнение государствами – участниками СНГ своих экономических обязательств и наделен компетенцией по рассмотрению споров между государствами – участниками СНГ и толкованию международных правовых актов Содружества. 

Место пребывания суда – город Минск, Республика Беларусь.

#Верховный суд #экономический суд СНГ

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