«Герои киновселенной Marvel» нарушили ПДД в Уральске

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Инцидент произошел накануне в вечернее время

Фото: Polisia.kz

Сотрудники патрульной полиции остановили автоколонну, участники которой грубо нарушили правила дорожного движения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Инцидент произошел 15 июня в вечернее время. По улицам города передвигались автомобили, водители и пассажиры которых были переодеты в костюмы героев киновселенной Marvel. Однако яркий внешний вид не стал основанием для послаблений — все нарушители привлечены к ответственности.

Полицейские зафиксировали факты езды без ремней безопасности, перевозки непристегнутых пассажиров, нарушения правил проезда перекрестков, управления автомобилями с техническими неисправностями и несоответствующими номерными знаками.

В полиции напомнили, что участие в массовых акциях и развлекательных шествиях не освобождает от соблюдения ПДД. Безопасность на дороге — обязанность каждого, добавили в правоохранительных органах.


 

#ПДД #штраф #кино #Marvel

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