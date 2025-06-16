Фото: Polisia.kz

Сотрудники патрульной полиции остановили автоколонну, участники которой грубо нарушили правила дорожного движения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Инцидент произошел 15 июня в вечернее время. По улицам города передвигались автомобили, водители и пассажиры которых были переодеты в костюмы героев киновселенной Marvel. Однако яркий внешний вид не стал основанием для послаблений — все нарушители привлечены к ответственности.

Полицейские зафиксировали факты езды без ремней безопасности, перевозки непристегнутых пассажиров, нарушения правил проезда перекрестков, управления автомобилями с техническими неисправностями и несоответствующими номерными знаками.

В полиции напомнили, что участие в массовых акциях и развлекательных шествиях не освобождает от соблюдения ПДД. Безопасность на дороге — обязанность каждого, добавили в правоохранительных органах.



