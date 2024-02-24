Гибель школьников в Актобе: учитель предстал перед судом

Предварительное слушание прошло по делу о ДТП, в котором погибли двое школьников и учитель. Они ехали в райцентр Иргиз на школьную олимпиаду, передает Kazpravda.kz

Фото: суд Актобе

На скамье подсудимых - 25-летний школьный учитель Жандос Шамшаддин, сообщает Qogam-media.kz.

19 декабря прошлого года на своей машине «Toyota Alphard» он вез детей и завуча, своего друга, на районный этап республиканской олимпиады. Из поселка Жаныс би они выехали рано утром, а около 9 часов на трассе Самара-Шымкент возле поселка Курылыс машина попала в аварию - столкнулась со встречным грузовым «Volvo».

Двое учеников и завуч погибли, трое детей получили ушибы и ссадины. Сопровождения полиции не было.

Погибшие дети - Назкен Сайранкызы и Даулет Конакбай - собиралась участвовать в олимпиаде по математике и информатике. Учитель, что был за рулем – родной брат погибшей Назкен. Он окончил спортфак университета и вернулся работать в родное село. Погибший завуч был преподавателем географии. Два учителя дружили с детства.

«Поселок Жаныс би маленький, мы все между собой родственники, живем по соседству. Все произошло по ошибке. Произошла ошибка. А как это еще назвать? Среди погибших родная сестренка Жандоса, а он даже не смог с ней проститься. Весь поселок скорбит. В трех семьях горе. Старшие из семьи ходили просить у родных погибших прощения. Конечно, мы не выше закона, но надеемся на снисхождение. Жандос и раньше возил детей на разные мероприятия, никакого сопровождения не было», - рассказала тетя подсудимого Гульбану Бахманова.

Подсудимый обвиняется в нарушении правил дорожного движения, по которой предусмотрено наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.