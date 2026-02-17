Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Трагедия произошла во время проведения полевой стрельбы в воинской части. В результате неосторожного обращения с оружием военнослужащий получил смертельное ранение.

На место происшествия выехали заместитель министра обороны, Главный военный прокурор, начальник Военно-следственного департамента МВД.

Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, назначены экспертизы.

«По делу определен процессуальный прокурор. Ход расследования дела Генеральной прокуратурой взят на контроль. В соответствии со ст.201 Уголовно-процессуального кодекса иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению», – проинформировали в надзорном органе.

7 октября прошлого года в Департаменте Пограничной службы КНБ по Мангистауской области произошел несчастный случай, погиб военнослужащий срочной службы.