Гибель верблюда в нефтяной луже в Мангистау прокомментировали в Департаменте экологии

В Мангистауской области верблюд погиб из-за нефтяной эмульсии, разлившейся из скважины, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента экологии по региону.

Скриншот с видео

Видео с погибшим верблюдом распространилось в Сети.

По данным Департамента экологии по Мангистауской области, животное погибло из-за нефтяной эмульсии, которая разлилась еще в 2020 году из скважины на участке "Шалба" в Мангистауском районе. Участок принадлежит государству.

"В свое время Департамент экологии оповестил о данной проблеме соответствующие органы. Кроме того, в июле 2020 года отдел полиции Мангистауского района завел уголовное дело. Однако дело было прекращено из-за отсутствия состава преступления. На сегодня Министерство энергетики РК для освоения нефтяного месторождения на участке "Шалба" вновь выставило землю на аукцион. Победителем конкурса стало ТОО "ARK Petroleum". В дальнейшем эта компания должна провести очистные и рекультивационные работы на данном участке", – пояснили в природоохранном ведомстве.

Здесь добавили, что акиматы Мангистауского и Каракиянского районов временно огородили участок.

"После подготовки контракта на недропользование с назначенным оператором проведение очистных работ будет строго контролироваться департаментом", – заверили в ведомстве.