Глашатаи Независимости

В Туркестанской области объяв­лен конкурс среди молодых поэ­тов, писателей и журналистов. Событие приурочено к юбилею Независимости Казахстана.

Принять участие в конкурсе «Тәуелсіздік Қарлығаштары» могут литераторы в возрасте до 30 лет, проживающие в Туркестанской области и городе Шымкенте.

Руководитель областного управления общественного развития Дамир Жунусов рекомендует потенциальным участникам уделить внимание теме достижений развивающейся Туркестанской области, строи­тельства нового города и значимости Туркестана как духовного центра.

Литературное состязание «Тәуелсіздік Қарлығаштары» инициировали областное управление общественного развития и Туркестанский областной филиал Союза писателей и журналистов Казахстана.

Председатель Туркестанского областного филиала Союза журналистов РК Галымжан ­Елшибай отмечает, что у молодых литераторов и журналистов есть прекрасная возможность осмыслить достижения страны и региона, показать роль и значимость Независимости, а заодно познакомить со своим творчеством широкую аудиторию.

– Большая часть классических литературных произведений написана с тоской и надеждой о независимос­ти, свободе, – напомнил председатель Туркестанского областного филиала Союза писателей Казахстана Алибек Шегебай и призвал молодежь активно участвовать в конкурсе. – А как понимают значение этого слова молодые люди, рож­денные в период независимости и живущие в совре­менном обществе? Какая у них мечта? В ходе конкурса мы будем анализировать произведения молодежи о независимости и постараемся найти ответы на этот и другие вопросы.

Творческий конкурс «Тәуел­сіздік Қарлығаштары» пройдет с 8 февраля по 15 марта. Победители будут награждены в преддверии праздника Наурыз. Авторам, признанными лучшими, будут вручены специальные призы.