Глава Агентства «Хабар»: Сказки больше не будет

– Ерлан Халижанович, недавно Вы организовали интересную презентацию нового сезона. Предстоят большие изменения, расскажите подробнее, что ждет зрителя?

– Мы остаемся приверженными своему делу, в основе которого лежит качественное освещение всех значимых событий в стране и в мире, производство контента, стимулирующего интеллектуальное развитие. То есть наш зритель – это современный, образованный, думающий человек.

«Хабар» всегда стремится соответствовать уровню такого зрителя, держа руку на пульсе общественной жизни. Мы не пропускаем ни одного события в стране и в мире и обладаем профессиональным взглядом на происходящее.

В новом сезоне зрители уже мог­ли заметить изменения в подаче новостей. Они становятся жестче и острее, а аналитика – более глубокой. Наша задача – стать площадкой для обсуждения актуальных и насущных проблем, которые интересуют казахстанское общество.

Вы, наверное, согласитесь, что на отечественном телевидении наблюдается серьезный недос­таток качественного аналитичес­кого контента. Поэтому среди новых проектов, которых будет немало, я бы хотел отметить «Акимы». Он однозначно найдет отклик у зрителей, ведь мы представим жителям районов, городов и областей возможность самим оценить власти на местах.

Также в эфир вышла новая авторская программа «Новый курс» – 10 минут дискуссий о реформах, своеобразная хроника текущих политических, деловых, культурных, житейских событий. И это только начало.

– «Хабар» по праву считается основателем казахстанской телевизионной индустрии. Но давайте признаем, что сегодня к телекорпорации отношение неоднозначное. Скажите, пожалуйста, планируете ли Вы бороться со сложившимися стереотипами, в частности, с такими, как «хочу жить, как на «Хабаре» и так далее?

– Сторонникам подобных мнений хочу сказать: сказка закончилась. Чтобы убедиться в этом, достаточно включить новости на каналах «Хабар» и «Хабар 24». Считаю, что все стереотипы касательно «Хабара» устарели. Время диктует свои правила, и мы не стоим на месте.

К примеру, по-новому зазвучала программа «Большая неделя», которая где-то даже шокировала зрителей своей откровенностью и остротой. Просто взгляните, какие темы мы охватили только за последнее время: коррупция, сексуальные преступления, дорожный беспредел, неэффективные акимы, резонансные прес­тупления. По-моему, какие-то комментарии здесь излишни, запретных тем для нас нет.

– Давайте поговорим об огромной составляю­щей современного телевидения, а также культуры в целом – сериалах. «Хабар» выпускает их достаточно много каждый год. Но насколько они оправдывают вложенные средства? Не считаете ли Вы, что они уступают зарубежным по ряду качеств?

– Хотел бы начать с того, что сериал «Шестой пост», созданный телеканалом «Хабар», совсем недавно был удостоен престижной телевизионной премии «ТЭФИ». Это к вопросу востребованности и качества картин отечественного производства.

Ни для кого не секрет, что успех сериала во многом зависит от его бюджета, который дает более широкие возможности в плане выбора лучших актеров, режиссеров и сценаристов. Именно поэтому казахстанские телеканалы отдают предпочтение зарубежной продукции, иногда в ущерб интересам казахстанских зрителей.

При всем этом нашему телеканалу, обладающему не самыми высокими бюджетами, удается снимать такие сериалы, которые ни в чем не уступают другим. Их сильная сторона состоит в том, что они отражают наши ценнос­ти, быт, близкие нашему народу чувства.

Этому есть интересное подтверждение, которое я вывел исходя из собственных наблюдений. Вы знаете, сегодня много людей «сидят» в Интернете и социальных сетях. Поэтому о популярности сериалов «Хабара» лучше всего скажут просмотры на YouTube. К примеру, «Келінжан» собрал более 20 миллио­нов просмотров, два сезона «Бәсеке» в совокупности тоже были просмотрены более 20 миллионов раз. Хиты прошлого года «Жалғыз жауқазын» и «Қарлығаш ұя салғанда» собрали 8 и 5 миллио­нов просмотров соответственно.

В этом году мы покажем зрителям не менее интересные сериа­лы. Например, «Армандастар» – история про одноклассников, решивших снова собраться вмес­те спустя 20 лет после окончания школы. Каждый узнает в комедии себя или своего близкого человека.

Сериал «Степные ястребы» расскажет о жизни военных летчиков, он будет интересен и женской, и мужской аудитории канала. Обещаем много экшена, ну и, конечно, романтики.

Не менее важная вещь, о которой я просто не могу не сказать, – в текущем году фильмы агентства «Хабар» вышли в широкий прокат. В прошлом месяце состоялась премьера картины «Каламгер» о жизни казахских писателей 70–80-х годов. Буквально недавно в кинотеатрах страны была показана биографическая драма о нашей гордости, о легенде казахстанского спорта Бекзате Саттарханове. История, которую все долго ждали и которая не оставила равнодушным ни одного казахстанца. Сериал «Бекзат» пройдет в эфире ближе к концу года.

– Вы упомянули просмотры на YouTube. Насколько государственное телевидение конкурентоспособно на этой площадке?

– «Хабар» вполне преуспевает в Интернете. Совсем недавно мы стали обладателями золотой кнопки YouTube, преодолев порог в миллион подписчиков.

Зрители должны понимать, что телеканалы обладают огромными возможностями, в том числе широкой корреспондентской сетью. В нашей команде – профессио­налы своего дела: журналисты, редакторы, режиссеры, инженеры и многие другие. И все они делают качественный контент не только для ТВ-зрителей, но и онлайн-пользователей. Понимая задачи и тренды времени, мы развиваемся во всех плоскостях.

Часто можно слышать утверж­дения о том, что сейчас мало смотрят телевизор, все «ушли» в Интернет. Считаю, что контент, создаваемый на телевидении, всегда интересен. Просто изменилась транспортная среда, стало удобнее его смотреть на экране телефона или планшета. Это говорит о том, что мы все еще интересны молодежи. И это самый яркий показатель того, что все стереотипы – временное и навеянное явление.

Для нас телевидение и Интернет важны в равной мере.

– На экранах телевизоров мы видели уже много адаптаций мировых форматов, включая The Voice, Pop Idol, So You Think You Can Dance, I am Singer и так далее. А теперь к нам пришел и Got Talent. Скажите, почему именно этот формат?

– Выбор был определен масш­табностью. Central Asia’s Got Talent – уникальный проект, можно сказать, интеграционный. Он объединяет четыре страны – Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.

Огромное отличие этого шоу заключается в том, что участвовать в нем могут все, независимо от возраста и рода таланта. Члены жюри – представители всех стран-участниц, а победитель получит 10 миллионов тенге.

Это самый известный и популярный формат в мире, и миллионы зрителей его знают и любят. Для всех наших стран это отличный шанс узнать друг друга поближе и открыть новые таланты.

– В продолжение темы востребованности нашей отечественной телевизионной продукции. Недавно «Хабар» принял участие в крупнейшей ежегодной выставке MIPCOM в Каннах. Не затерялись ли там среди более чем 2 300 компаний, предлагающих свои проекты?

– Абсолютно не затерялись, скажу даже больше: интерес к «Хабару» и в целом к Казахстану был очень высоким. MIPCOM на сегодня – самый представительный рынок аудиовизуального контента. При этом международные участники выступают как нашими конкурентами, так и потенциальными партнерами.

«Хабар» уже не первый год принимает участие в этом мероприятии, поэтому нас хорошо знают, всегда ждут наших новинок. Наш стенд был, по сути, единственным местом, где презентовалась телепродукция Made in Kazakhstan. Хотя в перспективе надо думать о том, чтобы на стенде под такой вывеской выставлялись все казахстанские телеканалы, а также АО «Казахфильм». Считаю, что это было бы мощным стимулом для продвижения имиджа нашей страны, развития ее туристического потенциала и привлечения инвестиций в производство фильмов и сериалов.

Отмечу, что на выставке особый интерес вызвала биографическая драма «Бекзат» о судьбе олимпийского чемпиона Сиднея и история летчиков под названием «Степные ястребы». Иностранцы хотят знать еще больше о нашей стране, поэтому мы активно предлагаем документальные проекты телеканала Kazakh TV об истории, культуре и природе нашей страны.

Наша команда провела большое количество встреч. В первую очередь с представителями таких компаний, как ВВС, Дисней, Дискавери, Уорнер Бразерс, Юниверсал и Сони. Особо отмечу, что речь шла не только и не столько о том, чтобы купить их высококлассную продукцию, но и о реализации совместных интересных проектов. Думаю, о некоторых из них вы узнаете совсем скоро.

Особо отмечу, что много коллег из стран СНГ обратились с просьбой помочь в продвижении их контента в Казахстане. Мы, конечно, найдем взаимовыгодный вариант сотрудничества.

– Многие известные казахстанские журналисты обязаны своей узнаваемостью «Хабару». Как Вы думаете, стремится ли сегодня молодежь, а также звезды социальных сетей попасть на экран телевизоров?

– Ляззат Танысбай, Зейн Алипбек, Светлана Коковинец, Айгуль Мукей, Кымбат Хангельдина, Дана Нуржигит, Кымбат Досжан, Бибигуль Жексенбай, Динара Егеубаева, Сергей Пономарев, Майра Кабиева, Кулимхан Хасенова и многие другие – все они обрели народное признание во время своей работы на «Хабаре». Зритель знает их и верит им.

Нынешние лица каналов отличаются не меньшей профессиональностью и кредитом доверия со стороны зрителя. Но в новом сезоне мы решились на новшество и запустили открытый вид кастинга, а именно посредством популярной социальной сети Instagram, этакое реалити-шоу в социальных сетях. Победители определятся уже 23 октября.

На данный момент мы получили огромное количество заявок – преимущественно от молодых людей до 30 лет. Думаю, что ответ на вопрос о молодежи ясен. Признаем, «магия телевидения» существует, и она привлекательна для всех. И сколько бы ни говорили, что телевидение умирает и будущее за Интернетом, – я так не думаю. Это две разные площадки, и они могут сосуществовать, не соревнуясь за аудиторию.

– Чем лично для Вас является «Хабар»?

– Это далеко не чужой для меня телеканал. По сути, на «Хабаре» и началась моя активная телевизионная карьера. Думаю, многим запомнились острые выпуски аналитической программы «Жеті күн», которые я вел.

А сегодня Агентство «Хабар» – это современный медиахолдинг, и самое главное в нем – это люди, команда. Четыре канала работают не покладая рук, чтобы сделать максимально интересный продукт для зрителя.

В любом деле важны люди, и я счастлив работать с профессионалами своего дела. Хочу также отметить, что «Хабар» сегодня – международный игрок. Мы являемся членами всех крупных международных отраслевых организаций. Между прочим, уже второй год благодаря нашему партнерству с Европейским Вещательным Союзом Казахстан является участником Детского Евровидения. В нынешнем году нас представит Ержан Максим.

Наш спутниковый канал Kazakh TV охватывает более 118 стран, а «Хабар 24» доступен не только в Казахстане, но и России, Беларуси. «Ел арна» вещает 24 часа и показывает лучшие фильмы не только казахстанского производства, но и всей Центральной Азии.

– Вы упомянули коман­ду. Как бы Вы охарактеризовали ваш стиль управления?

– Думаю, мой стиль управления можно охарактеризовать как демократичный контроль. В своей работе я опираюсь на гласность и доверие, ценю инициативу, самодисциплину. У каждого из сотрудников агентства имеется своя зона, за которую он несет полную ответственность. Поэтому наша команда всегда ориентирована на высокие результаты и качество.