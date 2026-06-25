Глава государства: Через пару дней Казахстан откроет новую эпоху своего развития

Президент напомнил, что 1 июля новая Конституция вступит в силу

Фото: Акорда

В ходе выступления на церемонии награждения работников СМИ Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что новая Конституция – это ориентир для народа, незыблемая основа справедливого общества и надежная гарантия устойчивого развития страны, сообщает Kazpravda.kz 

– Главными принципами Основного документа являются защита Суверенитета и Независимости страны, неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан, обеспечение принципа «Закон и Порядок», укрепление общенационального единства и солидарности. В Конституции развитие образования, науки и инноваций было определено в качестве стратегического направления деятельности государства. Среди приоритетов также названы повышение благосостояния населения, утверждение ценностей созидательного патриотизма и трудолюбия, необходимость бережного отношения к природе, - сказал Президент.

Он напомнил, что буквально через пару дней, 1 июля, Конституция вступит в силу, и Казахстан откроет новую эпоху своего развития.

- Я глубоко убежден, что новый Основной закон в качестве прочного политико-идеологического фундамента государства долгие годы будет служить во имя благополучия наших граждан. Только мы по-настоящему заинтересованы в том, чтобы Казахстан стал прогрессивной и успешной страной. Другого дома у нас нет, поэтому перед нынешними и будущими поколениями стоит важнейшая задача – превратить нашу Родину в передовое государство.

Президент заметил, что «наши потомки, возможно, поймут и простят нам отдельные ошибки, ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает».

- Но если мы нанесем ущерб Суверенитету, не сможем отстоять Независимость, наши дети и внуки никогда нам этого не простят. Независимость – это священная ценность, которая для нас превыше всего. Однако для сохранения Независимости и дальнейшего развития страны, прежде всего, необходимо обеспечить мир и стабильность в обществе, так как без этого невозможен прогресс. Фундаментом нашего государства является справедливость. Это понятие не имеет ничего общего с иждивенчеством или апатичностью, напротив, оно олицетворяет созидательный труд, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #конституция

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