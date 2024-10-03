Глава государства: «Маслихаты должны содействовать реализации общенациональных задач»

Важность самостоятельного продвижения различных инициатив маслихатами отметил Токаев в ходе выступления на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент напомнил, что в прошлом году многие депутаты участвовали в расширенном совещании по социально-экономическому развитию страны под его председательством и предложил продолжить эту практику, поскольку маслихаты играют особую роль в проведении реформ в регионах.

На его взгляд, важно, чтобы маслихаты были широко вовлечены в реализацию государственных и общественных задач, сами продвигали различные инициативы. Глава государства отметил проекты партии AMANAT, нацеленные на решение широкого спектра насущных вопросов.

«Поэтому поддержка молодежи, женщин, предпринимателей, пенсионеров и людей с особыми потребностями, снижение закредитованности населения, увеличение доходов сельских жителей, возврат неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель, повышение экологической и финансовой грамотности, читательской культуры в обществе – это все актуальные вопросы, которые требуют осбого внимания. Мною уже поручалось правительству оказать содействие в масштабировании отдельных проектов партии, таких как «Қарызсыз қоғам» и «Ауыл аманаты», – напомнил глава государства.

Он отметил, что государство всегда будет поддерживать тех, кто готов честно трудиться и тем самым улучшать свой уровень жизни.