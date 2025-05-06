Глава государства подчеркнул, что Казахстан и Вьетнам связывают теплые дружественные отношения, которые имеют давние исторические корни, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Он напомнил, что в 1959 году Казахстан посетил первый Президент Вьетнама Хо Ши Мин. Этот визит заложил прочную основу для развития многогранных связей двух стран.





Как отметил Касым-Жомарт Токаев, Казахстан и Вьетнам выстроили отношения подлинно стратегического характера.

– Ваш государственный визит в нашу страну стал поистине историческим. Он ознаменовал важную веху в развитии казахско-вьетнамских отношений. По итогам сегодняшних переговоров мы договорились установить стратегическое партнерство, которое выводит двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень. Для этого у нас имеются политическая воля и значительный экономический потенциал, который открывает перед нами широкие перспективы. Придавая важное значение Вашей исключительной роли в укреплении уз дружбы между нашими странами позвольте вручить Вам государственную награду Республики Казахстан – орден «Достық» I степени. Убежден, что Вы и в дальнейшем будете способствовать укреплению плодотворного сотрудничества между Казахстаном и Вьетнамом, – сказал Глава нашего государства.

То Лам выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и казахскому народу за вручение ему высокой государственной награды Казахстана.