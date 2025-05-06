Глава государства наградил То Лама орденом «Достық» I степени

Президент
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Глава государства подчеркнул, что Казахстан и Вьетнам связывают теплые дружественные отношения, которые имеют давние исторические корни, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Он напомнил, что в 1959 году Казахстан посетил первый Президент Вьетнама Хо Ши Мин. Этот визит заложил прочную основу для развития многогранных связей двух стран.



Как отметил Касым-Жомарт Токаев, Казахстан и Вьетнам выстроили отношения подлинно стратегического характера.

– Ваш государственный визит в нашу страну стал поистине историческим. Он ознаменовал важную веху в развитии казахско-вьетнамских отношений. По итогам сегодняшних переговоров мы договорились установить стратегическое партнерство, которое выводит двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень. Для этого у нас имеются политическая воля и значительный экономический потенциал, который открывает перед нами широкие перспективы. Придавая важное значение Вашей исключительной роли в укреплении уз дружбы между нашими странами позвольте вручить Вам государственную награду Республики Казахстан – орден «Достық» I степени. Убежден, что Вы и в дальнейшем будете способствовать укреплению плодотворного сотрудничества между Казахстаном и Вьетнамом, – сказал Глава нашего государства.

То Лам выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и казахскому народу за вручение ему высокой государственной награды Казахстана.

– Для меня это значимая награда, которая является результатом десятилетий сотрудничества и солидарности, ярким символом искренней привязанности и доверия между народами наших двух стран. Позвольте пожелать процветания Казахстану, счастья и благополучия казахстанскому народу, – подчеркнул генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама.

#Токаев #Вьетнам #орден

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