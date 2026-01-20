Об этом Касым-Жомарт Токаев сказал в ходе своего выступления на V заседании Национального курултая в Кызылорде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Комплексная проверка Фонда социального медицинского страхования выявила массу нарушений и злоупотреблений. В основном это банальные приписки и вопиющие факты фальсификаций документов с целью хищений государственных средств в огромных масштабах.

«Вся страна мобилизует усилия и средства для качественного экономического роста и строительства инфраструктурных проектов, развития здравоохранения, в это же время выделяемые на социальную сферу огромные финансовые средства попросту разворовываются», - сказал Президент.

Как известно, в 2024-2025 годах на развитие только здравоохранения государство выделило 7,8 триллиона тенге.

По словам Президента, расходы государства на образование и здравоохранение направлены, прежде всего, на улучшение жизни наших граждан и продиктованы стратегией построения Справедливого Казахстана.

Правоохранительным органам поручено выявить всех выгодоприобретателей коррупционных схем.