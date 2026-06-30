Глава государства принял министра экономики и энергетики Германии

Президент

В ходе встречи с Катериной Райхе Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан придает особое значение развитию стратегического партнерства с ФРГ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент подчеркнул, что Германия – один из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров Казахстана.

- Двусторонняя торговля и инвестиционное взаимодействие демонстрируют положительную динамику. С 2005 года в экономику Казахстана привлечено более 8 млрд долларов прямых инвестиций, основная доля которых приходится на несырьевой сектор. В Казахстане сегодня успешно работают свыше тысячи компаний с участием немецкого капитала, среди которых такие промышленные корпорации, как CLAAS, Horsch, Siemens, BASF, Heidelberg Materials, Siemens Energy, Knauf и Linde, – отметил Глава государства.

Президент подтвердил готовность Казахстана обеспечить все необходимые условия для более широкого присутствия германского бизнеса на нашем рынке. Он рассказал о проводимых в стране масштабных политических преобразованиях.

Было отмечено, что в новой Конституции Казахстана отражены основополагающие принципы, определяющие траекторию развития страны как демократического, светского, правового и прогрессивного государства.

В свою очередь, Катерина Райхе поблагодарила Президента за возможность обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня и отметила значительные успехи Казахстана в социально-экономическом развитии.

Министр также заявила, что Казахстан является крупнейшим торгово-экономическим партнером Германии в регионе, подчеркнув огромный потенциал расширения двустороннего взаимодействия.

В ходе встречи особое внимание было уделено перспективам наращивания сотрудничества в сферах энергетики, промышленности, цифровизации, добычи и переработки редкоземельных металлов и транспортно-логистической инфраструктуры.

В завершение Касым-Жомарт Токаев передал теплые пожелания Федеральному Президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Федеральному канцлеру Фридриху Мерцу.

#Токаев #министр #энергетика #Германия

Популярное

Все
Общее дело семьи Томановых
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Преступный бизнес на Маркаколе
На байках за экстримом
Ферма, выросшая из мечты
На Кубке мира по гребле
Степные сюжеты на берегах Невы
Золото из Праги
Восемь женщин и одна тайна
Солнечная живопись Ольги Кацюбы
Праздник, рожденный степью
Онлайн-маршрут в школу
В Туркестане запустили экскурсионный автобус
Медицина сделала гигантский рывок в развитии
Бронза «Актобе»
Чесноков вернулся и принес победу
Отличилась молодежь
Не отходы, а сырье для переработки и... искусства
Алматы – город туристов
Литература как провайдер национального кода
Новый этап изучения Улуса Джучи
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником
Уголь, который может изменить промышленность
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
От конфет до премиальной говядины: что производят костанайские предприятия для мирового рынка
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Балхаш: вместо дикого пляжа – ривьера
Гвардейцы говорят по-казахски
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
Асу Алмабаев поднялся в рейтинге перед боем на турнире UFC в Баку
Изменить подход к субсидированию
Мост избавил от заторов
Лучшие производства года назвали в Улытау
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Возвращение к земле
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии

Читайте также

Токаев провел телефонный разговор с Путиным
Токаев назвал Курултай важнейшим символом Нового Казахстана
Почти 600 современных школ построено за последние три года …
На счета детей перечислено 2,3 млрд долларов – Токаев о про…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]