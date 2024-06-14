Глава государства принял торгового представителя США Кэтрин Тай

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что визит Кэтрин Тай играет важную роль в расширении торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Соединенными Штатами Америки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Как отметил глава Казахстана, за последние три десятилетия наши страны укрепили стратегическое партнерство во многих областях, включая торговлю, инвестиции, безопасность, права человека и демократию.
«Ваша страна является одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. Общий объем прямых иностранных инвестиции превышает 65 млрд долларов. В прошлом году товарооборот между нашими странами достиг рекордной отметки в 4,1 млрд долларов, показав 30-процентный рост. В настоящее время в Казахстане успешно работают более 600 американских компаний. Я придаю особое значение улучшению инвестиционной привлекательности, либерализации экономики и поддержке промышленного развития», – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Торговый представитель США Кэтрин Тай выразила благодарность главе нашего государства за теплый прием и возможность лично обсудить новые подходы к развитию торговых связей и созданию необходимых условий для укрепления экономического взаимодействия, в том числе в контексте реализации Рамочного соглашения по торговле и инвестициям.