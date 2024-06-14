Глава государства принял торгового представителя США Кэтрин Тай

Международное сотрудничество, Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что визит Кэтрин Тай играет важную роль в расширении торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Соединенными Штатами Америки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Как отметил глава Казахстана, за последние три десятилетия наши страны укрепили стратегическое партнерство во многих областях, включая торговлю, инвестиции, безопасность, права человека и демократию.

«Ваша страна является одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. Общий объем прямых иностранных инвестиции превышает 65 млрд долларов. В прошлом году товарооборот между нашими странами достиг рекордной отметки в 4,1 млрд долларов, показав 30-процентный рост. В настоящее время в Казахстане успешно работают более 600 американских компаний. Я придаю особое значение улучшению инвестиционной привлекательности, либерализации экономики и поддержке промышленного развития», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Торговый представитель США Кэтрин Тай выразила благодарность главе нашего государства за теплый прием и возможность лично обсудить новые подходы к развитию торговых связей и созданию необходимых условий для укрепления экономического взаимодействия, в том числе в контексте реализации Рамочного соглашения по торговле и инвестициям.

#Токаев #США #торговля

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