Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Ги Пармелана в Астану открывает хорошие возможности для придания нового импульса двусторонней повестке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства подчеркнул, что Казахстан рассматривает Швейцарию как важного политического и экономического партнера в Европе, а также одного из крупнейших инвесторов в экономику нашей страны, вложившего с 2005 года 35,8 млрд долларов.

Президент сообщил, что в Казахстане действуют почти 400 швейцарских компаний и совместных предприятий. По словам Касым-Жомарта Токаева, политический диалог между Астаной и Берном развивается на различных уровнях в открытой и конструктивной атмосфере.

Особое внимание Касым-Жомарт Токаев обратил на динамичное развитие экономического сотрудничества. Казахстан и Швейцария плодотворно взаимодействуют в сферах энергетики и горнодобывающей промышленности, обрабатывающей индустрии и строительства, сельского хозяйства, фармацевтики, финансов и новых технологий.

Ги Пармелан выразил благодарность за теплый прием и высоко оценил динамику двустороннего сотрудничества. Он подтвердил стремление Швейцарии к дальнейшему укреплению политического диалога, расширению инвестиционных проектов и продвижению совместных инициатив в ключевых секторах экономики.