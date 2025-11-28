Глава государства провел переговоры с вице-президентом Швейцарии

Президент
132

Президент сообщил, что в Казахстане действуют почти 400 швейцарских компаний и совместных предприятий

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Ги Пармелана в Астану открывает хорошие возможности для придания нового импульса двусторонней повестке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства подчеркнул, что Казахстан рассматривает Швейцарию как важного политического и экономического партнера в Европе, а также одного из крупнейших инвесторов в экономику нашей страны, вложившего с 2005 года 35,8 млрд долларов.

Президент сообщил, что в Казахстане действуют почти 400 швейцарских компаний и совместных предприятий. По словам Касым-Жомарта Токаева, политический диалог между Астаной и Берном развивается на различных уровнях в открытой и конструктивной атмосфере.

Особое внимание Касым-Жомарт Токаев обратил на динамичное развитие экономического сотрудничества. Казахстан и Швейцария плодотворно взаимодействуют в сферах энергетики и горнодобывающей промышленности, обрабатывающей индустрии и строительства, сельского хозяйства, фармацевтики, финансов и новых технологий.

Ги Пармелан выразил благодарность за теплый прием и высоко оценил динамику двустороннего сотрудничества. Он подтвердил стремление Швейцарии к дальнейшему укреплению политического диалога, расширению инвестиционных проектов и продвижению совместных инициатив в ключевых секторах экономики.

#президент #Швейцария #Акорда

Популярное

Все
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
Сохранить для потомков
Теперь в планах Азиада и Олимпиада
В Almaty Gallery открылась фотовыставка «50⁄50. Прошлое и настоящее»
Посвящение отцу – журналисту, бойцу и стоику
От истоков к современности
Язык – путь к осознанию нации
Вся жизнь – пример служения Отечеству
Тема бытового насилия перестала быть табу
Искусство на защите девочек и женщин
Мастер слова
В Минздраве озвучены ключевые показатели за 9 месяцев текущего года
При полном достатке топлива
Весь ствол в затейливых узорах
Сила местных трав
Красиво жить не запретишь
Дело не только в инфраструктуре
Женское лицо войны
Сакральный ландшафт
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Политика здравого смысла
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Пройдемся по индустриальной Караганде
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Казахстанцев предупредили об изменениях в ПДД
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
И Полтава, и Коломак, и Червоний шлях
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Глава государства встретился с призерами чемпионатов мира п…
Касым-Жомарт Токаев принял главу FIDE
Президент: В новом однопалатном Парламенте не будет президе…
Лидеры стран-участниц ОДКБ определили приоритеты на предсто…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]