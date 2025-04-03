В рамках саммита «Центральная Азия – Европейский Союз» в Самарканде Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейского Совета Антониу Коштой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Европейский Союз – крупнейший торговый партнер и инвестор Казахстана: доля ЕС в общем объеме прямых иностранных инвестиций – более 40%; в 2024 году товарооборот между Казахстаном и членами ЕС достиг порядка $50 млрд (80% от торговли ЕС со странами ЦА).

Президенты обсудили укрепление многопланового сотрудничества в различных секторах экономики. Также они подчеркнули важность динамичного развития партнерства между Казахстаном и ЕС, основанного на взаимном доверии, стратегических интересах и долгосрочных перспективах.