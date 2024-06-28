Глава Мажилиса выразил недовольство качеством вносимых правительством законопроектов

«Хотелось бы остановиться на некоторых проблемных вопросах, с которыми мы сталкиваемся в ходе совместной работы с правительством. Недостатки в подготовке законопроектов повторяются из года в год. Нормы недостаточно проработаны, качество остается низким. Мы говорим об этом каждый год.

Очевидным примером является проект Водного кодекса. Об этом говорят не только депутаты, но и эксперты. Схожая ситуация с проектом Строительного кодекса. Законопроект поступил в крайне «сыром» виде. Депутатам пришлось его дорабатывать и переписывать. Также вопрос, который требует особого внимания – сроки внесения законопроектов в Мажилис», - сказал Кошанов.