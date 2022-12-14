Контрактные обязательства по АМТ пересмотрены – глава МИИР

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства рассказал о проводимой проверки в отношении металлургического гиганта, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: metalmininginfo.kz

"Контрактные обязательства по "АрселорМиттал Темиртау" пересмотрены", – заявил Каирбек Ускенбаев.

Глава МИИР РК отметил, что в настоящее время под руководством Генеральной прокуратуры проводится комплексная проверка по деятельности АМТ. О результатах он пообещал доложить дополнительно.

По его словам, также проводится работа по возврату незаконно переданных месторождений. Из 87 контрактов, заключенных с социально-предпринимательскими корпорациями, на сегодняшний день 40 контрактов расторгнуто, по 47 контрактам ведется анализ по исполнению обязательств недропользователями. Из 143 месторождений, готовых к добыче, но незаконно переданных на разведку, 10 лицензий и контрактов отозвано, 25 недропользователям направлены уведомления о нарушении обязательств.

"Работа по возврату государству незаконно предоставленных месторождений продолжается", – резюмировал министр.