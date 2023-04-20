Глава Минфина ответил, будет ли введено понятие "богатый человек" и кого он считает таковым

Заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев в интервью журналистам в Мажилисе ответил на вопрос о том, будет ли в новый Налоговый кодекс введено понятие «богатый человек» и рассказал о критериях, по которым для него определяется богатый человек, сообщает Kazpravda.kz.
Он напомнил, что новый Налоговый кодекс вступит в силу с 1 января 2025 года, однако на вопрос о том, будет ли в документ введена такая дефиниция как «богатый человек», глава Минфина ответил неопределенно.
«Все возможно. Мы презентуем документ и тогда такое понятие возможно появится. Это будет обсуждаться во время обсуждения подоходного налога», - сказал Жамаубаев.
Также журналисты поинтересовались пониманием главы Минфина критериев, определяющих богатство человека.
«Это очень сложный вопрос, богатый – это тот человек, который счастлив духовно», – сказал он.