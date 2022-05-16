Главная проблема человека в современном мире

Наша эпоха – это время бурного развития науки и технологий, позволивших человечеству достичь беспрецедентных успехов в деле повышения производительности труда, уровня жизни, излечении от множества физических болезней.

Однако сегодня также выяс­нилось, что развитие науки и технологий не может снять стоящие перед человечеством вечные вопросы. Это вопросы о смысле жизни, о счастье, о справедливости, о соотношении прошлого, настоящего и будущего. И технологические новшества, несмотря на их порой революционный характер, не могут отменить значимость для нас жизненно важных вопросов. Даже наоборот, еще больше их актуализируют. Так, особенно большое значение приобрели вопросы, связанные с развитием личности, с оценкой сохранения самобытности культур в условиях глобализации. Также взрывной рост научных достижений и технологий привел и к обратной реакции – росту традиционных верований, культов и мифов. Наряду с позитивными аспектами такое возрождение привело и к распространению предрассудков, нередко направленных против других народов и против прогресса в целом.

Поэтому в век величайших открытий в науке один из самых гениальных ученых и мыслителей Альберт Эйнштейн был вынужден сделать горькое признание: «Какая печальная эпоха, когда легче расщепить атом, чем изменить человечес­кий предрассудок». Ведь в эпоху беспрецедентного научного прогресса выяснилось, что некоторые предрассудки не только препятствуют развитию человечества, но и могут привести к его уничтожению. Поэтому в наше время неизбежно для человечества главными оказались не вопросы, связанные с открытием законов природы и созданием новых технологий, позволяющих покорять физическую природу. Главными для нас оказались проблемы, связанные с природой самого человека. Вопросы, связанные с его самопониманием и бытием как представителя рода homo sapiens.

Эти вопросы стали перед нами по причине, которую очень точно сформулировал великий писатель Бернард Шоу: «Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле, как люди». Парадоксально, но научиться жить на земле, как люди, оказалось труднее всего. А ведь если мы не научимся жить на земле как люди, то все наши научные и технологические достижения могут оказаться напрасными.

И нам надо признать, что при всем значении научных достижений для развития цивилизации, они не смогли изменить сознание основной части человечест­ва в соответствии с логикой научных открытий. Несмотря на бесчисленные научные труды по общественным, философским и психологическим проблемам, большая часть человечества все еще находится под влиянием ненаучных представлений об обществе.

И мы знаем, что такие представления несут в себе значительный разрушительный потенциал. Благодаря некритически сформированным взглядам на общест­во и человека, на способы их изменения приверженцы таких идей склонны к экстремизму, а значит, к силовым способам решения существующих общественных проблем. Как следствие, сегодня все более актуальным становится не только развитие наук, позволяющих развивать цифровые и другие материальные технологии. Сегодня не менее, а даже более актуальным является развитие наук об обществе и человеке. Поэтому один из выдающихся мыслителей ХХ века Клод Леви Стросс, предостерегая нас об опасности, проистекающей из непонимания человеком самого себя, считал, что «ХХI век будет веком гуманитарных наук, или же его вовсе не будет».

Через несколько десятилетий, когда прогресс науки и технологий привел к возможности не только искусственного интеллекта, но и создания технологически улучшенных версий человека, американский профессор Джозеф Аун считает, что мы еще не смогли должным образом разобраться с вопросами, позволяющими нам понять, кто мы и как нам научиться жить в современных условиях. Поэтому он считает необходимым ввести комплексную учебную дисциплину науки о человеке, которую предлагает назвать «гуманикой».

Один из ведущих специалис­тов по искусственному интеллекту Стюарт Рассел также считает, что, несмотря на все техничес­кие достижения, «нам нужно будет хорошо освоить искусство быть людьми». И он подчеркивает: «Всем нам нужна помощь в том, чтобы научиться «искусству жизни как таковой». И это искусство, по его мнению, не воп­рос зависимости, а вопрос развития. Поэтому он считает, что нам необходимо «радикально переосмыслить сис­тему образования и науки так, чтобы уделить человеку больше внимания, чем физическому миру». Осознание значимости жизненных проб­лем, стоящих перед людьми, по мнению Стюар­та Рассела, ведет к тому, что сегодня все больше спроса на архитекторов жизни, помогающих людям планировать свой личный жизненный путь, а также на специалистов в таких областях, как «оптимизация любопытства» и «личная жизнестойкость».

Конечно, перестройка устояв­шихся канонов образования и науки с их техноцентризмом займет немало времени. Но без такой перестройки мы будем постоянно сталкиваться не только с гуманистическими, но и социально-экономическими проблемами, нередко перерастающими в во­оруженные конфликты.

В особой важности вопросов, связанных с человеческим бытием, я каждый раз убеждаюсь, когда беседую с коллегами, друзья­ми, молодежью. Особенно волнуют вопросы о смысле жизни, о путях становления личнос­ти в современном быстроменяю­щемся мире нашу молодежь. Каждая встреча не обходится без обсуждения важнейших для нее жизненных вопросов. Вопросов о том, как правильно строить свою жизнь, как найти свое предназначение и как избежать соблазнов, которые могут иметь непоправимые пос­ледствия для молодого человека.

Перед нашей молодежью, как и их сверстниками в более ранние эпохи, стоит главная задача – задача стать человеком. Решение этой задачи никто не может доверить кому-то. Решить ее каждый должен только сам. Поэтому и в наш век бурного развития техники и технологий никакие технические приспособления не освобождают и не могут освободить человека от вопросов о смысле его жизни, о соотношении правильной и неправильной жизни. На эти вопросы он должен ответить только сам. И от его ответов будет зависеть, как он сможет выстроить свою жизнь, как сумеет ее прожить.

Конечно, любой человек всегда опирается на опыт поколений, на мудрость великих и на традиции своего народа и всего человечест­ва. Но проблема в том, что молодому поколению порой трудно сделать правильный выбор из богатого наследия прошлого. Тем более если учесть, что прошлое также неоднозначно, как и наше настоящее. Поэтому наша обязанность и наш долг в том, чтобы суметь помочь молодежи сделать правильный выбор. Чтобы в тот период, когда происходит становление личности, молодой человек имел рядом мудрых старших товарищей, наставников, которые ненавязчиво могут направить его размышления о своей жизни в правильное русло. Сумеют помочь ему выбрать правильные жизненные ориентиры.

При этом мы должны учитывать, что наша молодежь сегодня буквально подвергается бомбардировке со стороны рекламы, предлагающей мгновенную красивую жизнь и молниеносный успех за счет выбора предлагаемых различными манипуляторами «решений». В этих условиях, как очень точно сказал Юваль Ной Харари, молодежи требуется «недюжинная гибкость мышления и огромный запас эмоциональной стабильности». И мы должны в них воспитывать умения мыслить нес­тандартно, гибко и креативно и одновременно быть стойкими и сдержанными как перед жизненными трудностями, так и перед соблазнами современной эпохи. Нам нужно воспитать у нашей молодежи понимание того, что счастье вознаграждает только того, кто способен к преодолению внешних трудностей, а главное – совершить самопреодоление. Способен победить свои слабости.

Как мудрость веков и современные знания о человеке передать молодежи? В нашем университете с целью формирования социально значимых и индивидуальных качеств, свойств личности и коммуникативной культуры действуют творческие объединения и студенческие клубы по интересам, в которых студенты осуществляют свои идеи и воплощают их в реальность. Участие в студенческих клубах дает множество преимуществ: выработка новых навыков, работа в команде, умение ставить и достигать цели, развитие творчества, а также возможность завести новых друзей.

Вовлечение в студенческие клубы дает студентам возможность расширить их интеллектуальные и лидерские способности путем самостоятельного управления клубами, которые являются связующим звеном между академическим и вне-академическим опытом.

Недавно в нашем университете состоялась серия встреч со студентами, где обсуждались такие темы, как «Развитие личности и самоменеджмент» и «Проблема самоидентификации в современном мире». Поднятые на встречах вопросы очень заинтересовали студентов, и они решили создать на казахском и русском отделениях клубы, которые назвали «Ойлан» и «Думай». Теперь они имеют свои клубы, где обсуждают вопросы, связанные со своими жизненными ценностями и формированием идентичности. Благодаря таким клубам они смогут более осознанно решать проблемы, связанные со своим личностным становлением. В работе клубов также принимают участие преподаватели и ученые университета. В неформальной обстановке они делятся со студентами своим жизненным опытом и знаниями. При таком формате общения студентам гораздо легче воспринимать советы старшего поколения, чем на занятиях или кураторских часах.

Сегодня перед нами стоит задача строительства Нового Казахстана. Для этого необходимы глубокие политические и социально-экономические реформы. Совсем скоро состоится референдум, и казахстанцы своим волеизъявлением утвердят поправки в Конституции страны, которая должна определить институциональные основы Нового Казахстана. Но при всей важности новой редакции Конституции, политических и экономических изменений мы должны ясно понимать, что, сохраняя прежнюю модель сознания и мышления, без изменения базовых ценностей и основанных на них жизненных установок мы не сможем стать по-настоящему новой страной. И в своем мартовском Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчеркнул: «Для достижения наших целей обновление государственного аппарата или кадровые изменения недостаточны. Перемены каждый должен начинать с себя. Нам нужно перезагрузить систему индивидуальных и общественных ценностей».

Поэтому наши основные усилия должны быть направлены на изменение самих себя на основе синтеза новаций и всех наших здоровых традиций. Наши изменения должны основываться на соединении потенциала реформ со всем позитивным, чего мы добились за тридцать лет независимости. А это невозможно достичь только на основе развития материальных и цифровых технологий. Для этого мы должны мыслить более широко, синтезировать наши традиции с достижениями современнос­ти. И такие задачи требуют от нас развития современного социогуманитарного знания, позволяющего расширять и углуб­лять наше понимание себя и общества.

Только изменив себя, мы сможем также способствовать правильному воспитанию нашей молодежи, формированию нового казахстанского патриотизма. Помочь молодым стать людьми, способными найти верные пути в этом динамичном и очень противоречивом мире. И как следствие, они, найдя верные решения для самих себя, смогут найти их и для своей страны.